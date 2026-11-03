La peste porcina africana: la enfermedad que causaría pérdidas de US$80 mil millones a Estados Unidos

Fernando Lugo, funcionario del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA. ( DIARIO LIBRE USA )

La introducción de la peste porcina africana (PPA) en Estados Unidos podría ocasionar pérdidas económicas estimadas en 80,000 millones de dólares durante un período de diez años, de acuerdo con una estimación del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) citada por Fernando Lugo, funcionario del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS).

"Estamos hablando de 80 mil millones de dólares, billones con B", expresó Lugo al referirse al impacto económico que, según explicó, tendría la entrada de la enfermedad en territorio estadounidense.

El funcionario recordó que Estados Unidos es uno de los principales exportadores mundiales de carne de cerdo.

Medidas sanitarias

Durante una entrevista para Diario Libre en Santiago, Lugo informó que República Dominicana registra una mejoría en el comportamiento de la enfermedad, con una circulación viral menor durante 2026 en comparación con 2025, año en que se habían producido aumentos en los casos.

El funcionario atribuyó esa evolución al fortalecimiento de las medidas sanitarias implementadas en el país, entre ellas el control del movimiento de animales, la vigilancia en los mataderos y la aplicación de protocolos de bioseguridad en las explotaciones porcinas.

"La bioseguridad es la única defensa que tenemos", afirmó Lugo al explicar que la enfermedad no cuenta con un tratamiento ni una vacuna que permita combatirla, por lo que la prevención constituye la principal herramienta para reducir su propagación.

Las acciones se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadería, con participación de técnicos y productores de diferentes escalas, incluidos los dedicados a la crianza comercial, mediana y de traspatio.

Lugo explicó que la peste porcina africana continúa siendo endémica en República Dominicana, por lo que las autoridades no plantean que el virus haya desaparecido, sino reducir su circulación y mantenerlo bajo control. "Lo que queremos es acorralar el virus", expresó.

Uno de los avances señalados por el funcionario es el aumento de las granjas certificadas bajo condiciones de bioseguridad. Según indicó, el país pasó de no tener instalaciones certificadas en 2021 a contar actualmente con 27.

Ese proceso forma parte del Plan Nacional de Bioseguridad, desarrollado con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Dirección General de Ganadería.

Lugo instó a los productores interesados en obtener la certificación a acercarse a las oficinas regionales y consultar con los veterinarios.

En cuanto a las compensaciones a los productores afectados por la enfermedad, explicó que Estados Unidos dejó de realizar esos pagos en septiembre y octubre de 2024, mientras que el Gobierno dominicano asumió esa responsabilidad durante 2025.

Cooperación internacional

No obstante, aclaró que la cooperación estadounidense continúa en otras áreas.

Entre los componentes de esa asistencia mencionó el fortalecimiento de la bioseguridad, el control del movimiento de animales, la contención del virus y la prevención de la introducción de nuevas cepas.

Lugo agregó que desde 2021 Estados Unidos ha destinado alrededor de 80 millones de dólares a iniciativas internacionales para prevenir y contener la peste porcina africana.

Precisó que esos recursos corresponden a esfuerzos en distintos países y no exclusivamente a República Dominicana.