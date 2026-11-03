¿Por qué las elecciones estadounidenses siempre caen en martes? El origen se remonta a 1845

Fotografía que muestra un cartel frente a un centro de votación anticipado en Washington, Estados Unidos. ( EFE )

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones de medio término, siguiendo una tradición establecida hace 181 años, cuando el Congreso decidió unificar las votaciones federales en una fecha que permitiera a los agricultores acudir a las urnas sin interrumpir sus actividades productivas.

La legislación estadounidense establece que las elecciones federales deben celebrarse el martes siguiente al primer lunes de noviembre de cada año par. Por esa razón, la fecha puede variar entre el 2 y el 8 de noviembre.

El calendario tiene su origen en 1845, cuando el Congreso aprobó una ley para establecer una jornada común de elección presidencial.

Hasta entonces, los estados podían realizar sus elecciones en fechas diferentes, dentro del período permitido por las normas federales. Esto provocaba que los resultados conocidos en unos territorios pudieran influir sobre las votaciones pendientes en otros.

La decisión buscaba unificar el proceso y reducir las posibilidades de manipulación electoral.

¿Por qué un martes y no un domingo?

La elección del día respondía a las características de Estados Unidos durante el siglo XIX, cuando buena parte de la población vivía en comunidades rurales y dependía de la agricultura.

Muchos ciudadanos debían viajar a pie o a caballo para llegar a sus centros de votación. En algunas zonas, el desplazamiento tomaba una jornada completa.

El domingo estaba reservado principalmente para las actividades religiosas, por lo que se consideraba inconveniente obligar a los votantes a viajar durante ese día.

El martes permitía utilizar el lunes para desplazarse, acudir a las urnas al día siguiente y regresar a sus comunidades.

La elección de noviembre también tenía una explicación económica. La cosecha de otoño había concluido en buena parte del país y todavía no comenzaban las condiciones más severas del invierno.

Esto facilitaba la participación de agricultores y residentes de zonas alejadas de los centros urbanos.

¿Por qué después del primer lunes?

La legislación no establece simplemente que las elecciones sean el primer martes de noviembre, sino el martes siguiente al primer lunes.

La diferencia impide que las votaciones coincidan con el 1 de noviembre.

Durante el siglo XIX, el primer día de cada mes estaba reservado en numerosas comunidades para actividades comerciales, balances contables y asuntos judiciales.

La fórmula permitía evitar esa coincidencia y mantener las elecciones dentro de la primera semana completa del mes.

¿Desde cuándo se aplica a las elecciones del Congreso?

La fecha común se estableció primero para las elecciones presidenciales.

En 1872, el Congreso extendió el calendario a las elecciones de la Cámara de Representantes. La primera elección legislativa general celebrada bajo esa disposición ocurrió en 1876.

La elección popular de senadores llegó posteriormente.

Hasta 1913, los senadores federales eran escogidos por las legislaturas estatales. La Decimoséptima Enmienda estableció su elección directa mediante el voto ciudadano.

En 1915, la legislación federal incorporó formalmente las elecciones senatoriales al mismo calendario de noviembre.

¿Por qué se vota en 2026 si no hay elecciones presidenciales?

Estados Unidos celebra elecciones legislativas cada dos años, mientras que las presidenciales tienen lugar cada cuatro.

Los comicios realizados a mitad de un mandato presidencial son conocidos como elecciones de medio término o midterms.

Este martes se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y se disputan 35 puestos del Senado, incluidos dos correspondientes a elecciones especiales.

Los representantes ejercen períodos de dos años, mientras que los senadores ocupan sus cargos durante seis años. Por eso, solamente alrededor de un tercio del Senado se renueva en cada ciclo electoral.

Los resultados determinarán qué partidos tendrán las mayorías en ambas cámaras del Congreso a partir de enero de 2027.

En numerosos estados también se celebran elecciones para gobernadores, legislaturas estatales y otras autoridades.

¿Todos los estadounidenses tienen que votar ese martes? Aunque el 3 de noviembre es la fecha oficial de las elecciones generales, los ciudadanos no necesariamente tienen que esperar hasta ese día para sufragar. Numerosos estados permiten la votación anticipada, el voto por correo y otras modalidades de participación, sujetas a sus respectivas legislaciones. La organización de las elecciones corresponde principalmente a las autoridades estatales y locales, que determinan los horarios y procedimientos de votación. Además, el día de las elecciones no es feriado federal obligatorio, aunque algunos estados sí lo reconocen como día festivo. El calendario se mantiene como una de las tradiciones electorales más antiguas del país, pese a que las condiciones que motivaron su creación han cambiado considerablemente. Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar el martes 7 de noviembre de 2028, cuando los estadounidenses volverán a escoger al presidente y vicepresidente, además de renovar la Cámara de Representantes y una parte del Senado.