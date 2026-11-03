Piden a dominicanos que viajan a EE. UU. no llevar embutidos ni productos de cerdo

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) exhortó a los dominicanos que tienen previsto viajar a ese país durante las temporadas de Acción de Gracias y Navidad a no transportar embutidos, carnes ni otros productos derivados del cerdo, como parte de las medidas para prevenir la entrada de la peste porcina africana (PPA).

Fernando Lugo, funcionario del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA, explicó a Diario Libre USA, que la campaña "Los cerdos no vuelan", procura informar a los viajeros sobre las restricciones y evitar que introduzcan productos que puedan representar un riesgo sanitario para la industria porcina estadounidense.

El funcionario recomendó a quienes tienen previsto viajar revisar sus equipajes y abstenerse de llevar alimentos como chicharrón, tocineta, jamoneta, chuletas y salami, entre otros derivados de la carne de cerdo.

"No empacar productos de cerdo", es el mensaje que busca reforzar la campaña entre los viajeros dominicanos manifestó.

Resultados de la campaña

Lugo indicó que la iniciativa ha contribuido a reducir hasta en un 50 % las confiscaciones de productos porcinos en los aeropuertos de Estados Unidos.

"Hemos logrado reducir hasta un 50 % las confiscaciones", expresó al referirse a los resultados de la campaña.

Como parte de esa estrategia, se distribuye material informativo dentro de los pasaportes cuando la Embajada y los consulados estadounidenses emiten visas, con el propósito de que las personas conozcan las disposiciones antes de organizar sus viajes.

Riesgos y prevención

El funcionario advirtió que transportar esos alimentos puede provocar confiscaciones, retrasos durante los controles de entrada y posibles multas, por lo que insistió en la importancia de no incluirlos entre las pertenencias.

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La advertencia cobra especial relevancia durante las temporadas de mayor movimiento de pasajeros, como Acción de Gracias y Navidad, cuando numerosos dominicanos viajan a Estados Unidos para reunirse con familiares.

Lugo explicó que estas medidas forman parte de los esfuerzos para impedir que la peste porcina africana llegue a Estados Unidos, debido a las consecuencias que tendría para su producción porcina y el comercio de carne de cerdo.

La peste porcina africana es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y silvestres y puede provocarles la muerte.

No representa un riesgo para la salud humana, pero causa importantes pérdidas económicas en la producción porcina.

Lugo explicó que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento efectivo contra el virus, por lo que la bioseguridad, la vigilancia sanitaria y el control del movimiento de animales son las principales medidas para prevenir su propagación.

El USDA mantiene una coordinación con las autoridades dominicanas para contener la enfermedad en el país y reducir los riesgos de propagación hacia otros territorios.

El funcionario reiteró que los viajeros deben evitar transportar cualquier producto porcino y colaborar con las medidas de inspección en los puntos de entrada estadounidenses.