Capturan en RD a entrenador panameño buscado en EE. UU. por agresión sexual a menores

Fernando González Ramírez, de 32 años ( SERVICIO DE ALGUACILES DE ESTADOS UNIDOS )

Un hombre buscado en Tennessee por cargos de agresión sexual contra menores fue arrestado en República Dominicana y posteriormente trasladado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones en su contra.

Se trata de Fernando González Ramírez, de 32 años, ciudadano panameño, fue arrestado el pasado lunes y enfrenta cargos estatales en el condado de Williamson, Tennessee. Las autoridades lo acusan de haber agredido sexualmente a varios niños mientras ayudaba a dirigir un programa de béisbol juvenil en Franklin entre 2023 y 2024.

Según la investigación, González huyó de Tennessee después de enterarse de que las autoridades lo investigaban, luego de que dos niños presentaran denuncias en las que afirmaban haber sido agredidos por él.

Captura en República Dominicana

Los investigadores del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés) obtuvieron información que indicaba que González había viajado a México, Japón y Panamá antes de determinar que se encontraba en República Dominicana.

La información fue remitida a la Oficina de Campo Extranjera del USMS en República Dominicana a través de la Oficina de Operaciones Internacionales de la agencia. González fue detenido pocas horas después, según las autoridades.

El acusado fue trasladado en avión a Nueva Jersey la noche del martes y se espera que posteriormente sea extraditado a Tennessee para responder por los cargos estatales en su contra.

Investigación en curso

Las autoridades señalaron que la investigación continúa y que existe la posibilidad de que González tenga otras víctimas que aún no han sido identificadas.

Las personas que tengan información sobre González pueden comunicarse con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos al 1-877-WANTED2 o enviar una pista al correo electrónico usmstips@usdoj.gov.