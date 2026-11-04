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De los dominicanos en el Congreso al primer gobernador afroamericano: los hitos de las elecciones de EE. UU. en 2026

La elección de figuras históricas como la primera mujer indígena gobernadora refleja un cambio en la representación política

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    De los dominicanos en el Congreso al primer gobernador afroamericano: los hitos de las elecciones de EE. UU. en 2026
    Tonty Rutinel, Deb Haaland, Byron Donalds, Analilia Mejía, Chris Pappas, Darializa Ávila Chevalier, Abdul El-Sayed y Keisha Lance Bottoms. (CREACIÓN PROPIA BASADA EN FOTOS TOMADAS DE LAS RR. SS. DE LOS CANDIDATOS)

    Las elecciones celebradas el 3 de noviembre en Estados Unidos dejaron una serie de resultados que trascienden la disputa entre demócratas y republicanos y marcan nuevos capítulos en la historia política del país. Mujeres, afroamericanos, indígenas, latinos y representantes de otras minorías conquistaron espacios de poder que durante décadas estuvieron fuera de su alcance, al romper barreras de género, raza y origen.

    La jornada electoral estuvo marcada por victorias que pusieron fin a largos períodos de dominio de un mismo partido en distintos estados, así como por la llegada de figuras que se convirtieron en las primeras personas de sus comunidades en ocupar determinados cargos públicos.

    Desde gobernaciones hasta escaños en el Congreso, los resultados reflejan cambios importantes en la composición de la representación política estadounidense.

    Hitos en la representación

    Entre los acontecimientos más destacados figuran la elección de la primera mujer indígena como gobernadora de un estado, la llegada de la primera mujer afroamericana a la gobernación de Georgia y el triunfo de candidatos latinos que abren nuevos precedentes en la política nacional.

    • También sobresale el récord de representación dominicana en la Cámara de Representantes, con tres personas de origen dominicano elegidas en una misma jornada.

    El hito dominicano

    La elección de Manny Rutinel, Darializa Ávila Chevalier y Analilia Mejía deja a tres representantes de origen dominicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la mayor representación simultánea de dominicanos que ha tenido ese órgano legislativo. Darializa Ávila Chevalier, además, será la primera mujer en representar el distrito congresual 13 de Nueva York.

    Byron Donalds – Florida

    Primer hombre afroamericano elegido gobernador de Florida y primer republicano afroamericano elegido gobernador en la historia del país.

    Abdul El-Sayed – Michigan

    Primer estadounidense musulmán elegido al Senado federal.

    Deb Haaland – Nuevo México

    Primera en la historia

    Se convirtió en la primera mujer indígena estadounidense elegida gobernadora de un estado. Pertenece a la comunidad Laguna Pueblo y fue secretaria del Interior durante el gobierno de Joe Biden.

    RELACIONADAS

    Keisha Lance BottomsGeorgia

    Primera en la historia

    Es la primera mujer afroamericana elegida gobernadora en Estados Unidos. También será la primera mujer y la primera persona afroamericana en gobernar Georgia. Los 83 gobernadores anteriores del estado habían sido hombres blancos.

    Gina HinojosaTexas

    Primera en la historia

    Se convirtió en la primera mujer latina en ganar la gobernación de Texas y en la primera demócrata en conquistar ese cargo desde 1990, poniendo fin a 36 años de victorias republicanas.

    Amy ActonOhio

    Primera en la historia

    Se convirtió en la primera mujer elegida gobernadora de Ohio. También será la primera demócrata en ocupar ese puesto desde 2006.

    Chris Pappas – Nuevo Hampshire

    Primer hombre abiertamente homosexual elegido senador de Estados Unidos.

    Claire Valdez - Nueva York

    Es la primera mujer indígena estadounidense elegida al Congreso por Nueva York, por el distrito 7.

    James Talarico

    Ganó el Senado federal y se convirtió en el primer demócrata elegido por ese estado para ese cargo desde 1988, casi cuatro décadas de dominio republicano.

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