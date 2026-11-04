JetBlue aumenta por segunda vez este año las tarifas por equipaje facturado

Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( DIARIO LIBRE )

JetBlue aumentó por segunda vez este año las tarifas por equipaje facturado, una medida que encarece el costo de viajar para muchos pasajeros justo cuando comienza la temporada de mayor movimiento por las fiestas de fin de año.

Las nuevas tarifas aplican a los boletos comprados a partir del 3 de noviembre. La mayoría de los pasajeros de clase económica que viajen dentro de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe pagarán al menos 50 dólares por trayecto por la primera maleta facturada, frente a los 39 dólares anteriores.

De acuerdo con la agencia AP, el costo será de 55 dólares durante los períodos de mayor demanda, incluidos el Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno, siempre que el equipaje sea pagado al menos 24 horas antes de la salida.

Quienes esperen hasta las últimas 24 horas antes del vuelo pagarán 60 dólares durante los períodos de menor demanda y hasta 70 dólares durante los períodos de mayor afluencia.

«Estamos ajustando las tarifas por equipaje facturado para compensar el aumento de los costos de combustible y operación», declaró JetBlue en un comunicado enviado por correo electrónico. «Esto nos permite mantener nuestras tarifas base competitivas, a la vez que brindamos a los clientes la opción de pagar por el equipaje facturado solo si lo necesitan».

Aumento de la segunda maleta

La tarifa por una segunda maleta facturada también aumentó. Ahora comienza en 70 dólares por trayecto durante los períodos de menor demanda y en 75 dólares durante los de mayor afluencia, informó AP.

Los pasajeros que esperen hasta llegar al aeropuerto para pagar por el equipaje podrían desembolsar hasta 85 dólares por una segunda maleta.

A principios de este año, la primera maleta facturada en la mayoría de los vuelos nacionales de clase económica de JetBlue costaba 35 dólares durante los períodos de menor demanda. La aerolínea ya había incrementado sus tarifas por equipaje en marzo.

El aumento de JetBlue contribuyó a una serie de incrementos similares entre las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas Delta, United, American y Southwest.

Justificación del aumento

JetBlue, cuya principal terminal se encuentra en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, señaló que los mayores costos de combustible y operación están detrás del nuevo incremento.

Los ejecutivos de la aerolínea indicaron la semana pasada, durante la presentación de los resultados del tercer trimestre, que la demanda de viajes se ha mantenido sólida pese al aumento de los precios de los boletos y otros cargos.

JetBlue informó que el precio promedio del combustible alcanzó los 3.91 dólares por galón durante el verano, un 57 % más que el año anterior. La compañía prevé que el precio aumente a 4.64 dólares por galón durante los últimos tres meses del año, lo que representaría un incremento del 85 % respecto al mismo período de 2025.

Según la información proporcionada, el conflicto con Irán y las restricciones al tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz han contribuido a mantener elevados los precios del petróleo y del combustible para aviones.

No todos los pasajeros tendrán que pagar las nuevas tarifas. Algunos viajeros, incluidos los titulares elegibles de tarjetas de crédito de marca compartida de JetBlue y los miembros de su programa de fidelización, todavía pueden facturar equipaje de manera gratuita.