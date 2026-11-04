La Policía de Filadelfia investiga la muerte de una joven dominicana en un salón de belleza

Bellaniris Hernández Camilo, dominicana baleada en un salón de Filadelfia. ( TOMADA DE INSTAGRAM )

Una joven dominicana murió luego de recibir un disparo durante un hecho violento ocurrido en un salón de belleza de Filadelfia, Estados Unidos, donde otra mujer también resultó herida, informó la Policía de la ciudad.

La víctima fue identificada como Bellaniris Hernández Camilo, quien murió a las 2:24 de la tarde de ayer martes en un hospital, de acuerdo con los datos preliminares de la Unidad de Homicidios de la Policía de Filadelfia.

El hecho ocurrió en un establecimiento de belleza identificado como Abba Blessed Beauty, cuya propietaria es la joven empresaria dominicana Arisleidy Gil, de acuerdo con información suministrada por personas cercanas al caso.

Según la información preliminar de las autoridades, una llamada a los servicios de emergencia reportó inicialmente un supuesto apuñalamiento. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar determinaron que se había producido un incidente con armas de fuego.

La Policía indicó que el ataque habría ocurrido entre 15 y 20 minutos antes de que las autoridades fueran alertadas.

En el establecimiento se encontraban tres mujeres. Además de Hernández Camilo, una segunda mujer resultó herida después de que, según los investigadores, fuera golpeada con la culata de una pistola. La mujer fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Las autoridades también informaron que el sospechoso habría realizado varios disparos al aire durante el incidente.

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Buscan al responsable

La Policía de Filadelfia busca a un hombre afroamericano de tez clara en relación con el hecho. Hasta el momento no se habían producido arrestos y el motivo del ataque continuaba bajo investigación.

Los investigadores recuperaron tres casquillos de bala en la vía pública, frente al establecimiento.

El Centro de Crimen en Tiempo Real (RTC, por sus siglas en inglés) de la Policía de Filadelfia comenzó a revisar las cámaras de vigilancia de los alrededores para intentar reconstruir la ruta de escape del sospechoso y establecer hacia dónde huyó después del incidente.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 20,000 dólares por información que conduzca al arresto y condena del responsable del homicidio.

Dolor en la comunidad dominicana

La muerte de Hernández Camilo ha provocado consternación entre familiares, allegados y miembros de la comunidad dominicana, tanto en Filadelfia como en República Dominicana.

Personas cercanas a la víctima la identifican como una joven oriunda de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, aunque también han circulado informaciones que vinculan a la propietaria del establecimiento, Arisleidy Gil, con el municipio de Esperanza.

La investigación permanece abierta mientras los detectives analizan las evidencias recopiladas en la escena y las imágenes de las cámaras de seguridad.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el ataque o sobre el paradero del sospechoso a comunicarse con las autoridades.