Aborto, impuestos y reglas electorales: las propuestas aprobadas y rechazadas en EE. UU.

Las propuestas electorales en EE. UU. que fueron rechazadas y aprobada. ( ELABORADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL )

Los estadounidenses votaron sobre 145 propuestas estatales durante las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre de 2026. Las consultas incluyeron reformas constitucionales, impuestos, derechos civiles y cambios en las leyes electorales.

Los resultados confirmados hasta ahora muestran aprobaciones y rechazos en materia de protección del aborto, y también el rechazo a modificaciones de distritos electorales impulsadas por republicanos y decisiones diferentes sobre los requisitos para votar.

Aborto y derechos reproductivos

- Virginia — Aprobada: incorpora a la Constitución la protección del aborto durante los primeros dos trimestres del embarazo, además de otros derechos reproductivos.

- Nevada — Aprobada: reconoce constitucionalmente el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal y contempla excepciones posteriores por razones médicas.

- Missouri — Rechazada: los electores impidieron restablecer restricciones al aborto que habrían revertido protecciones aprobadas en 2024.

- Idaho — Rechazada: la propuesta buscaba reconocer por ley el derecho al aborto y otras decisiones reproductivas. Se mantiene la legislación restrictiva vigente.

Cambios electorales y requisitos para votar

- Missouri — Rechazada: los electores anularon un nuevo mapa de distritos congresionales aprobado por legisladores republicanos para favorecer a su partido.

- Maryland — Aprobada: una reforma constitucional facilita la posibilidad de modificar los distritos congresionales para las elecciones de 2028.

- California — Rechazada: la propuesta para exigir identificación adicional a los electores.

- Colorado — Rechazada: la iniciativa para exigir nuevos datos de identificación a quienes votan por correo.

- Ohio — Aprobada: incorpora mayores exigencias de identificación electoral a la Constitución.

- Carolina del Norte — Aprobada: refuerza constitucionalmente las reglas de identificación de los votantes.

- Nevada — Aprobada: establece nuevas exigencias de identificación electoral.

- Alaska, Arkansas, Kansas, Dakota del Sur y Virginia Occidental — Aprobadas: medidas que establecen expresamente la ciudadanía estadounidense como requisito para votar.

Impuestos y propiedades

- Florida — Aprobada: amplía las exenciones del impuesto inmobiliario sobre viviendas principales. La medida aumenta el valor de las propiedades que queda libre de determinados impuestos locales, con consecuencias para los ingresos municipales.

- California — Aprobada: autoriza 11,250 millones de dólares en bonos para viviendas asequibles y préstamos destinados a veteranos.

- California — Aprobada: autoriza otros 25,000 millones de dólares en bonos para ayudar a determinados compradores a financiar la entrada de una vivienda nueva.

- California — Aprobada: duplica el límite del fondo de estabilización presupuestaria, que pasará del 10 % al 20 % de determinados ingresos fiscales.

Matrimonio, derechos civiles y justicia

- Virginia — Aprobada: elimina de la Constitución estatal la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y reconoce la igualdad matrimonial.

- Virginia — Aprobada: restablece automáticamente el derecho al voto a personas condenadas por delitos graves cuando salen de prisión.

- Missouri — Aprobada: exige una mayoría del 80 % en ambas cámaras legislativas para modificar determinadas iniciativas aprobadas por los ciudadanos.

- Dakota del Norte y Dakota del Sur — Rechazadas: propuestas que buscaban elevar al 60 % la mayoría necesaria para aprobar reformas constitucionales.

- Utah — Rechazada: la iniciativa que pretendía exigir una mayoría del 60 % para aprobar propuestas ciudadanas que aumentaran impuestos.

Derechos de personas transgénero

- Nebraska — Aprobada: incorpora a la Constitución estatal restricciones ya existentes sobre determinados tratamientos médicos para personas transgénero.

- Arizona — Aprobada: amplía a centros educativos privados las restricciones deportivas que ya afectaban a estudiantes transgénero en escuelas públicas.

Marihuana, armas y transparencia gubernamental

En Massachusetts se aprobaron y rechazaron siete propuestas cuyos resultados ya fueron declarados.

- Aprobada: ampliar el acceso público a documentos del gobernador y de la Legislatura.

- Aprobada: permitir la sindicalización de empleados del servicio estatal de defensa pública.

- Aprobada: permitir la inscripción electoral el mismo día de las elecciones, a partir de 2028.

- Aprobada: crear un fondo para la conservación de recursos naturales.

- Aprobada: mantener vigente una ley de 2024 que amplió la regulación de armas de fuego.

- Rechazada: eliminar la venta legal de marihuana recreativa.

- Rechazada: sustituir las primarias partidarias por una primaria conjunta en la que compitieran candidatos de todos los partidos.

Seguridad vial

- Arizona — Aprobada: restringe el uso de cámaras automáticas para sancionar infracciones de tránsito. Desde 2027 se impedirán determinados nuevos contratos y los gobiernos locales deberán consultar a los votantes sobre la continuidad de los sistemas existentes.

Las decisiones confirman que los electores adoptaron posiciones diferentes según el contenido de las propuestas. Mientras aprobaron mayores restricciones electorales en estados como Ohio y Nevada, las rechazaron en California y Colorado.

De igual forma, respaldaron protecciones al aborto en Virginia y Nevada, pero rechazaron una iniciativa semejante en Idaho.

Los resultados corresponden a las propuestas con desenlace confirmado hasta este miércoles 4 de noviembre. Las consultas que todavía dependen del escrutinio no están incluidas.