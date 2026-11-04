María Elvira Salazar: "Este es un momento de reflexión profunda para el Partido Republicano"

La congresista republicana María Elvira Salazar consideró que los resultados de las elecciones del 3 de noviembre representan un momento de reflexión profunda para Estados Unidos y para el Partido Republicano, al que pertenece, y llamó a prestar atención a las preocupaciones expresadas por los votantes en las urnas.

En una declaración publicada tras la jornada electoral, la legisladora por el distrito congresual 27 de Florida sostuvo que los resultados deben servir como una oportunidad para evaluar las prioridades del partido y escuchar las demandas de las familias, particularmente las de su comunidad en Miami.

"Este es un momento de reflexión profunda para nuestro país y para el Partido Republicano, al que orgullosamente represento", expresó Salazar, quien aseguró que durante años ha transmitido a sus colegas en Washington las inquietudes que escucha entre sus electores.

Preocupaciones de las familias

La congresista señaló que las familias de Miami demandan una frontera segura, pero también un sistema migratorio que respete la dignidad de las personas que trabajan y contribuyen a Estados Unidos.

Asimismo, indicó que los ciudadanos quieren una economía sólida, aunque enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas como la vivienda, las compras del supermercado y otros gastos cotidianos.

Ayer, los votantes del Distrito 27 de Florida y de todo Estados Unidos hicieron escuchar su voz. Este es un momento de reflexión profunda para nuestro país y para el Partido Republicano, al que orgullosamente represento. Durante años he hablado de lo que escucho de las familias de Miami. Quieren una frontera segura, pero también un sistema migratorio que respete la dignidad de quienes trabajan duro y contribuyen a este país. Quieren una economía fuerte, pero también necesitan poder pagar sus viviendas, hacer las compras del supermercado y cubrir los gastos del día a día. Estas preocupaciones merecen ser escuchadas, y estas elecciones nos recuerdan lo importante que es prestar atención a lo que nos dicen los votantes. Tras nuestra victoria electoral, hablé sobre los desafíos que tenemos por delante y mi compromiso de seguir llevando la voz de nuestra comunidad a Washington. Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de continuar representando al Distrito 27 de Florida en el Congreso. ¡Todavía nos queda mucho por hacer! — María Elvira Salazar (@MaElviraSalazar) November 4, 2026

"Estas preocupaciones merecen ser escuchadas, y estas elecciones nos recuerdan lo importante que es prestar atención a lo que nos dicen los votantes", manifestó.

Las declaraciones de Salazar se producen después de una jornada electoral en la que los resultados dejaron importantes cambios en el panorama político estadounidense y una serie de victorias demócratas en distintos estados y contiendas.

Compromiso con el Distrito 27

Pese a plantear la necesidad de reflexión dentro de su organización política, la congresista agradeció a los electores del distrito 27 por darle la oportunidad de continuar en el cargo y reiteró su compromiso de representar a su comunidad en el Congreso.

"Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de continuar representando al Distrito 27 de Florida en el Congreso. ¡Todavía nos queda mucho por hacer!", concluyó.

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