Suben a cinco los dominicanos acusados de inscribirse ilegalmente para votar en elecciones de EE. UU.

En la imagen publicada por el HSI, se muestra a una dominicana de espaldas apresada por presuntamente inscribirse de manera ilegal para votar en las elecciones presidenciales de 2024. ( X: @HSI_HQ )

Una mujer dominicana de 50 años fue acusada por un gran jurado federal en Pensilvania de votar ilegalmente como extranjera en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en un caso en el que también fue imputado su esposo por presuntamente ayudarla a realizar el registro electoral mediante una declaración falsa de ciudadanía.

Con esta acusación, suman cinco los dominicanos señalados por las autoridades estadounidenses en casos relacionados con el ejercicio ilegal del voto y presuntas irregularidades en los procesos de registro electoral.

La acusada fue identificada como Marisol Guzmán, residente de Carlisle, Pensilvania, quien enfrenta un cargo relacionado con haber votado siendo extranjera. Su esposo, Thomas Holtzman, de 68 años, fue imputado por ayudar e instigar una declaración falsa de ciudadanía con el propósito de votar, así como por registro fraudulento.

La Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Pensilvania informó sobre las acusaciones el viernes 4 de septiembre de 2026, luego de que un gran jurado federal presentara las imputaciones contra ambos.

Acciones de la Fiscalía

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, la investigación sostiene que Guzmán participó ilegalmente en los comicios de 2024, mientras que su esposo habría intervenido para facilitar su inscripción en el registro electoral mediante información falsa sobre su ciudadanía estadounidense.

El caso fue investigado por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), mientras que el fiscal federal adjunto Scott Ford está a cargo de la acusación.

Penas y consecuencias

El fiscal federal Brian D. Miller afirmó que el voto ilegal afecta la integridad de los procesos electorales y aseguró que su oficina perseguirá tanto a quienes participen en ese tipo de prácticas como a quienes las faciliten.

El Departamento de Justicia indicó que el caso forma parte de la operación nacional Take Back America, una iniciativa que moviliza recursos federales para combatir la inmigración ilegal, los carteles y las organizaciones criminales transnacionales.

Las penas que enfrentan

De ser declarados culpables, Holtzman podría enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión, además de libertad supervisada y una multa.

En el caso de Guzmán, la pena máxima contemplada por el cargo que se le imputa es de un año de prisión, junto con libertad supervisada y una multa.

Las autoridades aclararon que las acusaciones contenidas en una imputación formal constituyen alegaciones y que ambos acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.