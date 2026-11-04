Luis Sepúlveda agradece respaldo y se encamina a cumplir una década en el Senado de NY

El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, agradeció a los residentes del Distrito Senatorial 32 el respaldo recibido en las elecciones celebradas este martes, en las que obtuvo el 99.04 % de los votos.

El resultado le permitirá continuar representando al Bronx en el Senado del Estado de Nueva York y avanzar hacia el cumplimiento de una década de servicio legislativo.

Sepúlveda expresó su agradecimiento por medio de un documento de prensa, por la confianza renovada de los electores y destacó que este resultado representa una responsabilidad que asume con humildad, sentido del deber y vocación de servicio público.

"Me siento profundamente agradecido y honrado por el respaldo que he recibido de los residentes del Distrito 32. Obtener el 99.04 % de los votos es una muestra de confianza que valoro enormemente. Esta oportunidad me permitirá completar diez años como senador estatal del Bronx, una trayectoria que representa para mí un privilegio y un compromiso permanente con las familias a las que tengo el honor de servir", expresó Sepúlveda.

Compromiso con El Bronx

El legislador también continuará como presidente del Comité Judicial del Senado estatal, responsabilidad que asumió en enero de 2026 y que, según la información suministrada, lo convirtió en el primer latino en ocupar esa posición en la historia de la institución.

De cara a este nuevo mandato, Sepúlveda señaló que mantendrá su atención en las principales necesidades de los residentes, con especial énfasis en el acceso a vivienda asequible, el fortalecimiento de la educación pública, los servicios de salud, la creación de oportunidades económicas y la seguridad de los vecindarios.

Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener una gestión cercana a los constituyentes, escuchar sus inquietudes y defender sus derechos.