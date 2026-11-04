Luis Sepúlveda agradece respaldo y se encamina a cumplir una década en el Senado de NY
La votación reafirma la continuidad de Sepúlveda en la representación del Distrito Senatorial 32, desde donde seguirá impulsando iniciativas legislativas y ejerciendo la presidencia del Comité Judicial
El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, agradeció a los residentes del Distrito Senatorial 32 el respaldo recibido en las elecciones celebradas este martes, en las que obtuvo el 99.04 % de los votos.
El resultado le permitirá continuar representando al Bronx en el Senado del Estado de Nueva York y avanzar hacia el cumplimiento de una década de servicio legislativo.
Sepúlveda expresó su agradecimiento por medio de un documento de prensa, por la confianza renovada de los electores y destacó que este resultado representa una responsabilidad que asume con humildad, sentido del deber y vocación de servicio público.
- "Me siento profundamente agradecido y honrado por el respaldo que he recibido de los residentes del Distrito 32. Obtener el 99.04 % de los votos es una muestra de confianza que valoro enormemente. Esta oportunidad me permitirá completar diez años como senador estatal del Bronx, una trayectoria que representa para mí un privilegio y un compromiso permanente con las familias a las que tengo el honor de servir", expresó Sepúlveda.
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Compromiso con El Bronx
El legislador también continuará como presidente del Comité Judicial del Senado estatal, responsabilidad que asumió en enero de 2026 y que, según la información suministrada, lo convirtió en el primer latino en ocupar esa posición en la historia de la institución.
De cara a este nuevo mandato, Sepúlveda señaló que mantendrá su atención en las principales necesidades de los residentes, con especial énfasis en el acceso a vivienda asequible, el fortalecimiento de la educación pública, los servicios de salud, la creación de oportunidades económicas y la seguridad de los vecindarios.
Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener una gestión cercana a los constituyentes, escuchar sus inquietudes y defender sus derechos.