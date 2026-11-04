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Dominicana Sabina Matos gana la reelección como vicegobernadora de Rhode Island

La dominicana Sabina Matos obtuvo el 59.1 % de los votos en las elecciones de Rhode Island, superando a John J. Loughlin II

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    Dominicana Sabina Matos gana la reelección como vicegobernadora de Rhode Island
    Sabina Matos, vicegobernadora del estado de Rhode Island. (TOMADA DE SUS REDES SOCIALES)

    La dominicana Sabina Matos ganó las elecciones para continuar como vicegobernadora de Rhode Island, al imponerse al candidato republicano John J. Loughlin II con el 59.1 % de los votos, según los resultados publicados por The New York Times.

    Matos, quien buscaba permanecer en el cargo, obtuvo 207,858 sufragios, frente a los 142,723 alcanzados por Loughlin II, que representaron el 40.6 % de los votos contabilizados.

    La dominicana se suma a los otros ocho candidatos de origen dominicano que ganaron las elecciones en sus respectivos distritos.

    • Los resultados, actualizados a las 5:27 de la mañana de este miércoles y con más del 95 % de los sufragios escrutados, también registraban 1,053 votos por candidatos inscritos, equivalentes al 0.3 % del total.

    Resultados de las elecciones

    La victoria consolida la presencia de Matos en la política estatal de Rhode Island y representa un nuevo resultado electoral de relevancia para la comunidad dominicana en Estados Unidos.

    La dirigente demócrata, nacida en la República Dominicana, hizo historia en 2021 al convertirse en la primera mujer dominicana en ocupar la vicegobernación de un estado estadounidense, luego de asumir el puesto tras la renuncia del entonces vicegobernador Daniel McKee, quien pasó a ocupar la gobernación.

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