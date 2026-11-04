Tres representantes de origen dominicano llegan al Congreso de EE. UU., la mayor presencia en su historia

Los dominicanos Analilia Mejía, Manny Rutinel y Darializa Ávila Chevalier. ( TOMADAS DE SUS REDES )

Manny Rutinel, Darializa Ávila Chevalier y Analilia Mejía consiguen representación en la Cámara de Representantes por Colorado, Nueva York y Nueva Jersey, respectivamente.

La comunidad dominicana en Estados Unidos tendrá la mayor representación de su historia en el Congreso federal, luego de que tres políticos de ascendencia dominicana consiguieran llegar a la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término celebradas este martes 3 de noviembre.

Se trata de Manny Rutinel, quien compitió por el distrito congresual 8 de Colorado; Darializa Ávila Chevalier, candidata por el distrito 13 de Nueva York, y Analilia Mejía, quien buscaba conservar su escaño por el distrito 11 de Nueva Jersey y obtener un mandato completo de dos años.

La presencia de los tres en la Cámara Baja constituye un hecho histórico para la diáspora dominicana, al reunir en un mismo período legislativo a tres representantes con raíces en República Dominicana, procedentes de tres estados diferentes.

Los resultados de estas contiendas se producen durante unas elecciones de medio término en las que los estadounidenses votaron por los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 miembros del Senado, además de elegir gobernadores y autoridades estatales y locales.

Manny Rutinel, la contienda de Colorado

El demócrata Manny Rutinel, hijo de una inmigrante dominicana, compitió por el distrito 8 de Colorado frente al republicano Gabe Evans, quien buscaba la reelección, y el candidato libertario David Wood.

La contienda fue una de las más observadas de la jornada, debido a que el distrito es considerado competitivo y su resultado podía influir en la composición partidista de la Cámara de Representantes.

Los primeros resultados publicados durante la noche electoral mostraban a Rutinel con el 56 % de los votos, frente al 40 % de Evans y aproximadamente un 4 % de Wood, con cerca del 80 % de los sufragios contabilizados, según datos difundidos por Colorado Newsline.

Rutinel es abogado y economista y representó anteriormente al distrito 32 en la Cámara de Representantes de Colorado. Renunció a ese puesto en septiembre para concentrarse en su candidatura federal.

Darializa Ávila Chevalier se suma a la representación dominicana

En Nueva York, Darializa Ávila Chevalier compitió por el distrito congresual 13 frente al republicano Manuel Williams.

Hija de inmigrantes dominicanos, Ávila Chevalier alcanzó notoriedad política tras derrotar en las primarias demócratas de junio al entonces congresista Adriano Espaillat, quien ocupaba el escaño desde 2017.

Su llegada al Congreso representa un nuevo hito para la comunidad dominicana en Nueva York, al convertirse en otra figura de ascendencia dominicana en ocupar un puesto en la Cámara de Representantes federal.

El distrito 13 comprende sectores de Harlem, Washington Heights e Inwood, en Manhattan, además de partes del noroeste de El Bronx, territorios con una importante presencia de residentes dominicanos.

Activista comunitaria y egresada de la Universidad de Columbia, Ávila Chevalier ha trabajado en organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos de los inmigrantes.

Analilia Mejía, la primera mujer dominicana en llegar al Congreso

La tercera representante es Analilia Mejía, de raíces dominicanas y colombianas, quien buscaba continuar en el Congreso por el distrito 11 de Nueva Jersey.

Mejía llegó a la Cámara de Representantes en abril, tras ganar las elecciones especiales celebradas para sustituir a Mikie Sherrill, quien dejó el escaño luego de resultar electa gobernadora del estado.

Con esa victoria, Mejía se convirtió en la primera mujer de ascendencia dominicana en llegar al Congreso de Estados Unidos. En las elecciones de este martes buscaba obtener un mandato regular de dos años.

En esta ocasión se enfrentó nuevamente al republicano Joe Hathaway, además del candidato independiente Alan Bond.

Nacida y criada en Elizabeth, Nueva Jersey, Mejía es organizadora sindical y defensora de los derechos de los trabajadores. Fue directora política nacional de la campaña presidencial de Bernie Sanders y trabajó en el Departamento de Trabajo durante la administración de Joe Biden.

Su elección consolida la presencia de una tercera figura de ascendencia dominicana en la delegación de la Cámara de Representantes, ampliando la representación política de la diáspora en Washington.