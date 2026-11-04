Darializa Ávila Chevalier destaca el avance del socialismo democrático tras su victoria

Darializa Ávila Chevalier es la primera mujer en representar el Distrito 13 de Nueva York. ( TOMADA DE SU PÁGINA WEB )

La congresista electa de origen dominicano Darializa Ávila Chevalier expresó este miércoles su emoción y agradecimiento a la comunidad que la respaldó para conquistar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 13 de Nueva York.

"Bueno, tan emocionada, tan orgullosa de esta comunidad, porque esta victoria verdaderamente fue algo que se construyó con la comunidad. Esto es algo que al principio nos decían que no era posible, pero hoy se ha hecho una realidad", expresó Ávila Chevalier a Univision NY.

La congresista electa agradeció a las personas que participaron en su campaña, tocaron puertas, realizaron llamadas y enviaron mensajes de texto para motivar a los residentes del distrito a acudir a las urnas.

En Nueva York, Darializa Ávila Chevalier compitió por el distrito congresual 13 frente al republicano Manuel Williams.

"Que la gente trabajadora finalmente tenga representación"

Ávila Chevalier explicó que, para ella, el socialismo significa que los trabajadores que han contribuido al desarrollo económico de Estados Unidos tengan representación política y puedan beneficiarse de los frutos de su trabajo.

"El socialismo para mí siempre ha significado que la gente que ha hecho a este país el país más rico de la historia del mundo, cual sea la gente trabajadora, finalmente tenga representación, que va a luchar para las cosas que le hagan la vida digna, porque ellos merecen beneficiarse de la fruta de su labor", expresó.

La congresista electa señaló que su agenda incluye impulsar el acceso a la salud como un derecho, una vivienda asequible y una mayor inversión de los recursos públicos en la educación y los niños.

"Y vamos a luchar por esas cosas, para que la salud sea un derecho humano, para que la vivienda sea asequible para todos, para que nuestros impuestos se inviertan en nuestros niños y no en bombas que se caen en el extranjero", afirmó.

Ávila Chevalier también destacó el papel de los ciudadanos que participaron en la organización de su campaña y vinculó su triunfo con el avance de candidatos progresistas y socialistas democráticos en distintas partes del país.

"Y saber que tantas personas salieron a organizar esta comunidad para que tuvieran esta victoria hoy, y que en tantas campañas en todo el país estamos ganando como progresistas, como socialistas democráticos, se ve que estamos cambiando nuestro país para que verdaderamente refleje los valores de la persona común de este país", sostuvo.

Derrotó a Adriano Espaillat

La dominicana, de 32 años, protagonizó una de las sorpresas políticas de las primarias demócratas de junio, cuando derrotó al congresista demócrata Adriano Espaillat, quien ocupaba el escaño desde 2017.

El Distrito 13 comprende sectores del norte de Manhattan y parte del oeste de El Bronx, una demarcación con una amplia población de origen dominicano.