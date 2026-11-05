Senador republicano Ted Cruz sobre las elecciones: "No fue una ola azul, fue un tsunami azul"

ARCHIVO- El senador republicano de Texas Ted Cruz habla durante una fiesta del partido la noche electoral celebrando la victoria de Donald Trump, el martes 5 de noviembre de 2024 en el Marriott Marquis de Houston. ( AP )

El senador republicano Ted Cruz reconoció la magnitud de la derrota de su partido en las elecciones de medio término celebradas el martes en Estados Unidos, al calificar los resultados como un "tsunami azul" y una repudiación política comparable con el revés que sufrieron los republicanos durante el escándalo Watergate.

En un extenso mensaje publicado el miércoles en su cuenta de X, el legislador por Texas admitió que los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, además de sufrir derrotas en estados tradicionalmente conservadores, una situación que atribuyó, en buena medida, a la desconexión de sus dirigentes con las preocupaciones económicas de los estadounidenses.

"2026 no fue simplemente una ola azul; fue un tsunami azul. Fue una paliza. No fue simplemente una mala elección de medio término como la de 2006. Fue una repudiación al nivel de Watergate", escribió Cruz al evaluar los resultados electorales.

El senador sostuvo que el problema no fue la participación de los votantes, sino que sectores que anteriormente respaldaban a los republicanos, incluidos independientes y electores de clase trabajadora, acudieron a las urnas y optaron por candidatos demócratas.

"Perdimos la Cámara. Perdimos el Senado. Cuando todo esté dicho y hecho, habremos perdido entre ocho y 10 escaños en el Senado", afirmó.

Cruz señaló que los republicanos perdieron contiendas en estados históricamente conservadores como Carolina del Sur, Carolina del Norte, Kansas e Iowa, así como en territorios considerados políticamente competitivos, entre ellos Michigan, Nuevo Hampshire y Georgia.

Resultados en Texas

Sin embargo, destacó que las consecuencias fueron particularmente significativas en Texas, donde los demócratas ganaron todas las elecciones estatales, incluidos los comicios para gobernador y el Senado federal.

"Texas es azul. Es una frase difícil de pronunciar. Pero Texas, al menos hoy, es azul", expresó el legislador, quien aseguró que es el único republicano que conserva un cargo electivo estatal en ese territorio.

El demócrata James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado, mientras que Gina Hinojosa venció al gobernador Greg Abbott, poniendo fin a décadas de dominio republicano en los principales cargos estatales.

Cruz dijo que había advertido durante semanas sobre la posibilidad de que su partido perdiera las contiendas estatales en Texas, pero reconoció que pocos consideraban que ese escenario pudiera concretarse.

Causas de la derrota

Al explicar las causas del revés electoral, el senador identificó el costo de la vida como el principal factor de preocupación de los votantes y cuestionó que los dirigentes republicanos no prestaran suficiente atención a las dificultades económicas de las familias estadounidenses.

Como ejemplo, citó encuestas a boca de urna en Kansas, donde el 30.6 % de los electores identificó el costo de la vida, la energía y los alimentos como sus principales preocupaciones. La corrupción ocupó el segundo lugar, con un 18.5 %, seguida del costo de la guerra con Irán, con un 10.1 %.

También mencionó el desempeño de los candidatos, la guerra comercial con Canadá y el respaldo de los republicanos al presidente Donald Trump entre los asuntos señalados por los electores.

Cruz cuestionó que algunos políticos se concentraran en indicadores macroeconómicos positivos, como el comportamiento del mercado bursátil y los ingresos medianos, sin prestar suficiente atención a las dificultades que enfrentan los hogares para cubrir sus necesidades cotidianas.

Para ilustrar esa situación, mencionó cifras sobre el aumento de las compras de alimentos mediante sistemas de pago diferido, las ejecuciones hipotecarias, las confiscaciones de vehículos y los retiros por dificultades económicas de cuentas de jubilación.

También aseguró que durante 2026 se realizaron más de 75 millones de donaciones remuneradas de plasma en Estados Unidos, una cifra que, según su interpretación, refleja la cantidad de personas que recurren a ese procedimiento para obtener dinero y cubrir gastos básicos.

"Los alimentos están demasiado caros, la gasolina está demasiado cara, el diésel está demasiado caro, los seguros están demasiado caros. La vida está demasiado cara", escribió.

El senador también responsabilizó a los aranceles comerciales de encarecer los productos y cuestionó la duración de la guerra con Irán, al considerar que el conflicto debió ser breve y decisivo.

"Los aranceles han hecho que todo sea demasiado caro y la guerra con Irán se ha prolongado demasiado", manifestó.

Pérdida de apoyo hispano

En su análisis, Cruz identificó los grupos electorales cuyo respaldo considera que el Partido Republicano perdió durante estos comicios: trabajadores de cuello azul, cristianos evangélicos, agricultores, ganaderos, jóvenes e hispanos.

Sobre estos últimos, recordó que en 2024 obtuvo el voto hispano en Texas por un margen de seis puntos y que los republicanos lograron cambiar la tendencia electoral en el Valle del Río Grande, una región que históricamente había favorecido a los demócratas.

Sin embargo, aseguró que en esta ocasión los electores hispanos regresaron mayoritariamente al Partido Demócrata.

"Tenemos que revertir eso", expresó.

El senador también consideró que los republicanos se distanciaron de las comunidades rurales y no lograron mantener el entusiasmo de los jóvenes que habían respaldado al partido en las elecciones.

Futuro del Partido Republicano

A pesar de reconocer la derrota, Cruz aseguró que los republicanos deben reorganizarse y recuperar el respaldo de los sectores que perdieron, mediante políticas económicas que respondan directamente a las necesidades de los trabajadores.

El legislador reveló que llamó a James Talarico para felicitarlo por su victoria y aseguró que ambos sostuvieron una conversación cordial, en la que manifestó su disposición a colaborar en iniciativas que beneficien a Texas.

No obstante, advirtió que enfrentará las propuestas demócratas que, a su juicio, puedan perjudicar la economía del estado, aumentar los impuestos, afectar la industria energética o debilitar la seguridad fronteriza.

También anticipó que los demócratas en Washington intensificarán sus investigaciones y acciones de supervisión contra Trump, miembros de su gabinete y personas de su entorno.

Cruz expresó preocupación por las consecuencias económicas que, según su pronóstico, podrían tener algunas de las propuestas demócratas, especialmente sobre las inversiones en inteligencia artificial y otros proyectos empresariales.

Pese al panorama electoral, el senador insistió en que su partido puede recuperar el respaldo de los votantes y prometió reconstruir su coalición política sobre una plataforma conservadora enfocada en los trabajadores y la economía.

"Texas volverá a ser rojo", afirmó.

Concluyó su mensaje con un llamado a la esperanza y aseguró que los republicanos estarán preparados para recuperar el liderazgo político cuando, según su pronóstico, los demócratas se excedan en el ejercicio del poder.