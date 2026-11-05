Cuatro acusados en caso de Cornell buscan apartar a Letitia James de investigación criminal

Cuatro hombres mencionados como demandados en una demanda presentada por una exalumna de la Universidad de Cornell se sumaron al intento de uno de los acusados de apartar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de una investigación penal reabierta sobre las alegaciones de una violación grupal.

Los abogados de los acusados informaron en documentos judiciales presentados el jueves que sus clientes aceptaron incorporarse a una petición que busca remover a James del caso debido a publicaciones que realizó en redes sociales antes de asumir la investigación.

En esas publicaciones, James condenó la supuesta agresión y expresó su respaldo a la mujer que presentó la denuncia.

El movimiento se produce un día después de que James designara a Jacqueline Kelly, una exfiscal federal que supervisó casos de delitos sexuales relacionados con el magnate de la música Sean "Diddy" Combs, como asesora externa para la investigación.

Kelly estará al frente de un equipo de abogados e investigadores encargado de recopilar pruebas, entrevistar testigos y realizar otras diligencias. El equipo reportará directamente a James.

Intento de apartar a James

La semana pasada, un juez escuchó los argumentos de uno de los acusados que solicitó la salida de James, pero decidió no pronunciarse hasta conocer si los otros seis demandados respaldaban la petición.

El magistrado dio a los abogados hasta el jueves para intentar sumar a los demás acusados a la iniciativa.

Los abogados de uno de los cuatro hombres que decidieron incorporarse presentaron por separado documentos judiciales en los que también solicitaron la exclusión de James.

Otros dos hombres mencionados como demandados no contaban con abogados que pudieran representarlos y no presentaron una respuesta, según los documentos judiciales.

La oficina de James declinó hacer comentarios.

La demanda de la exalumna

Una exalumna de Cornell, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, presentó una demanda en septiembre en la que afirmó que varios hombres la violaron durante una fiesta de una fraternidad en 2024.

La mujer alegó que algunos de los hombres la presionaron para consumir ketamina y marihuana y que bebió alcohol hasta quedar demasiado intoxicada para dar su consentimiento.

No todos los hombres mencionados en la demanda fueron acusados de violación.

James, demócrata, publicó el 28 de septiembre información sobre el caso en X y Facebook, incluido un enlace a un artículo periodístico sobre la demanda.

"La llevo en mi corazón y en mis oraciones. A ella y a todos los sobrevivientes: no están solos. Estamos con ustedes", escribió.

Defensa de James

El 1 de octubre, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, nombró a James fiscal especial para supervisar la investigación penal, después de expresar que había perdido la confianza en el fiscal de distrito local.

El fiscal se había negado a presentar cargos en 2024, aunque posteriormente dijo que reabriría la investigación tras la demanda presentada por la exalumna.

James inicialmente se negó a comentar sobre sus publicaciones en redes sociales, pero abordó el tema durante un debate el 8 de octubre.

"Esos comentarios demuestran empatía, y lo que necesitamos ahora más que nunca en nuestro cuerpo político es más empatía", afirmó.

En el tribunal, los abogados del estado argumentaron que Hochul tiene amplia autoridad para designar fiscales especiales y que escogió a James por su experiencia en el manejo de casos delicados que han recibido atención nacional.

En un comunicado divulgado el miércoles, James dijo estar segura de que Kelly "llevará a cabo una investigación justa y exhaustiva".

Andrew Miltenberg, abogado del hombre que encabeza el esfuerzo para apartar a James, sostuvo en un documento judicial que la designación de Kelly "cambia el rumbo de la investigación", pero "no supone ningún cambio en la autoridad última.