Trump reprendió a su principal asesor migratorio tras quejas de Melania por las deportaciones

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprendió a Stephen Miller, uno de sus asesores más influyentes y principal arquitecto de su política migratoria, por haber ido "demasiado lejos" con las deportaciones, después de que la primera dama, Melania Trump, se quejara de que personas conocidas por ella estaban siendo expulsadas del país.

La información fue publicada este jueves por el diario británico The Independent, que cita una investigación de The Wall Street Journal sobre las tensiones provocadas por la agresiva campaña de deportaciones emprendida por la administración republicana.

Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, ha sido uno de los principales impulsores de las medidas destinadas a acelerar las expulsiones de inmigrantes indocumentados y endurecer los controles migratorios.

Según la información periodística, Melania trasladó directamente a su esposo su preocupación por las consecuencias de las deportaciones, particularmente porque algunas personas de su entorno habían resultado afectadas.

Reacción presidencial

La reacción presidencial resulta significativa por tratarse de Miller, considerado uno de los funcionarios con mayor influencia sobre Trump y uno de los defensores más firmes de una política de inmigración restrictiva.

La revelación aparece en un amplio análisis de The Wall Street Journal sobre las causas de la derrota republicana en las elecciones legislativas del martes, en las que la política migratoria se convirtió en uno de los factores de desgaste de la administración.

El periódico señala que Trump osciló durante el año entre exigir mayores medidas contra la inmigración irregular y expresar reservas sobre sus consecuencias. Dirigentes republicanos de Texas y Florida también transmitieron privadamente sus preocupaciones a la Casa Blanca.

Impacto electoral

El costo electoral quedó reflejado en el comportamiento del electorado hispano. Según los datos citados por The Independent, seis de cada diez votantes hispanos apoyaron a candidatos demócratas en las elecciones a la Cámara de Representantes.

La controversia migratoria se agravó después de que agentes federales mataran a dos ciudadanos estadounidenses durante operativos en Minneapolis, episodios que provocaron protestas y cuestionamientos sobre los métodos empleados por las autoridades.

No es la primera vez que Melania interviene en este asunto. Según una información publicada en marzo por The Wall Street Journal, la primera dama participó en conversaciones con otros asesores presidenciales que recomendaron reconsiderar la estrategia migratoria después de los incidentes de Minnesota.

Hasta ahora no se ha confirmado que las críticas de Trump a Miller hayan producido modificaciones formales en la política de deportaciones. The Independent solicitó comentarios a la Casa Blanca sobre las revelaciones.