Trump designa el Despacho Oval como monumento nacional

Fotografía que muestra las afueras del despacho oval este martes, en la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva en la que designa el Despacho Oval como monumento nacional, una medida más en su afición por la arquitectura y los edificios históricos en Washington.

La proclamación del mandatario ocurre después de la derrota que sufrieron los republicanos en las elecciones legislativas del pasado martes.

Los críticos acusaron a Trump de ignorar las preocupaciones de los votantes sobre la guerra con Irán y el costo de vida y, en su lugar, obsesionarse con proyectos de construcción en la capital.

Al día siguiente de que los demócratas ganaran la Cámara de Representantes y el Senado, Trump prácticamente ignoró el resultado y, en su lugar, mostró las obras de construcción de su nuevo salón de baile de la Casa Blanca.

Proclamación del despacho oval

Esta vez la atención de Trump se centró en el Despacho Oval, que ha adornado con diseños dorados desde que volvió al poder el año pasado, y en la contigua Sala del Gabinete.

Dijo que la proclamación "haría imposible que nadie pudiera destruir jamás este espacio increíble" e impediría que futuros presidentes realizaran cualquier obra en las dos salas.

"No se podrá derribar, destruir, tocar ni nada por el estilo. Se llama, de hecho, monumento nacional", dijo Trump a los periodistas.