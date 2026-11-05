Retiran demanda contra sobrino de Dolly Parton por presuntas amenazas al patrimonio de la cantante

Fotografía de archivo de la cantante Dolly Parton. ( EFE )

El representante de Dolly Parton retiró el jueves una demanda contra el sobrino de la fallecida cantante, quien se desempeñaba como su jefe de seguridad, al que había acusado de amenazar al patrimonio de la artista y a empleados de la organización encargada de administrarlo.

Danny Nozell, administrador de She's Alive, una entidad creada para gestionar y proteger el patrimonio de Parton, había obtenido en septiembre una orden de restricción temporal contra Bryan Seaver y su empresa de seguridad, Squadron Augmented Protection Services.

Nozell buscaba convertir esa medida provisional en una orden judicial permanente. Sin embargo, un breve documento presentado el jueves ante un tribunal de Tennessee informó que la demanda sería retirada.

El documento no explica las razones de la decisión. Solo señala que se estaba preparando una orden para la aprobación del juez con el objetivo de desestimar el caso sin perjuicio, lo que significa que la demanda podría presentarse nuevamente en el futuro.

Un documento judicial presentado el día anterior indicaba que ambas partes habían llegado a un acuerdo, aunque tampoco ofrecía detalles sobre sus términos.

La primera audiencia pública sobre el caso, que había sido aplazada en varias ocasiones durante el último mes, estaba prevista para el martes.

Las acusaciones contra el exjefe de seguridad

El caso expuso una ruptura dentro del círculo íntimo de Parton que salió a la luz pública en las semanas posteriores a la muerte de la cantante, ocurrida el 25 de agosto.

She's Alive rescindió a principios de septiembre el contrato de Seaver y de la policía sudafricana. Una semana después, la organización solicitó una orden de alejamiento contra él, argumentando que su "conducta intimidatoria hacía insostenible su permanencia en el puesto".

Según la petición presentada ante el tribunal, poco antes y después de la muerte de Parton, Seaver habría realizado amenazas dirigidas contra empleados, abogados y socios comerciales de She's Alive.

La organización afirmó que, en mensajes escritos, Seaver había jurado "destruir toda la marca".

También alegó que el exjefe de seguridad se describió a sí mismo como "literalmente un traficante de armas y mercenario internacional" y dijo que todos "deberían preocuparse por lo que yo podría hacer".

Al conceder la orden de restricción provisional, la jueza I'Ashea L. Myles citó el "supuesto acceso a armas, la experiencia con la violencia y la intención de represalia de Seaver".

Seaver niega haber amenazado a alguien

Seaver rechazó las acusaciones en documentos presentados ante el tribunal. Afirmó que consideraba a Nozell un amigo cercano y aliado antes de que este solicitara la orden de alejamiento.

En una declaración jurada, sostuvo que los mensajes de texto utilizados por Nozell como evidencia de las supuestas amenazas eran una "conversación privada entre dos amigos que estaban frustrados, afligidos y discutiendo estrategias".

"Jamás he amenazado con causar daño físico al Sr. Nozell, a ningún empleado, contratista, abogado, asesor o socio comercial de SAL, ni a ninguna otra persona relacionada con SAL", declaró Seaver. "No tengo intención de hacerlo".

La agencia The Associated Press envió correos electrónicos a los abogados de She's Alive, Seaver y su empresa en busca de comentarios sobre el retiro de la demanda y el acuerdo alcanzado entre las partes.