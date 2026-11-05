Citas para visas de residencia de EE. UU. continúan suspendidas sin fecha para su reanudación

Estampa de una residencia a EE. UU. ( SHUTTERSTOCK )

Las citas para entrevistas de visas de residencia permanente de Estados Unidos continúan suspendidas en medio de la pausa mundial dispuesta por el Departamento de Estado, que ha obligado a posponer las entrevistas de miles de solicitantes en distintas embajadas y consulados estadounidenses, incluyendo la República Dominicana.

La suspensión, que comenzó a finales de agosto de 2026 y que se supone que duraría solo hasta finales de ese mes, responde a una iniciativa de capacitación de los funcionarios consulares sobre los criterios para determinar si una persona que solicita una visa de inmigrante podría convertirse en una carga pública para el Gobierno estadounidense.

La medida se mantiene sin una fecha general anunciada para el restablecimiento de las entrevistas. Según información publicada este mes por especialistas en inmigración, los retrasos continúan en numerosos puestos consulares, aunque algunos países han comenzado a reanudar el procesamiento de solicitudes.

Situación actual

En República Dominicana, la situación mantiene en expectativa a las personas que esperan completar el proceso consular para emigrar legalmente a Estados Unidos y obtener la residencia permanente.

El Departamento de Estado no ha publicado un calendario general para reprogramar las entrevistas aplazadas ni ha establecido cuándo se normalizará el servicio en todas sus sedes.

Capacitación sobre la carga pública

La pausa fue anunciada por el Gobierno estadounidense a finales de agosto, como parte de un proceso para reforzar la evaluación de los solicitantes de visas de inmigrante.

El objetivo es que los funcionarios consulares reciban capacitación para determinar, de manera integral y uniforme, si los extranjeros que solicitan residencia permanente podrían depender de beneficios públicos en Estados Unidos.

El concepto de carga pública (public charge) se refiere a la posibilidad de que un extranjero se convierta en dependiente del Gobierno para cubrir sus necesidades económicas.

En esas evaluaciones pueden considerarse factores como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos económicos, la educación y las habilidades laborales del solicitante.

La iniciativa se desarrolla en medio de los cambios impulsados por la administración del presidente Donald Trump para endurecer los controles migratorios y las condiciones de acceso a la residencia permanente.

Visas de turismo no están afectadas

La suspensión corresponde a las entrevistas para visas de inmigrante, utilizadas por quienes buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos.

Por tanto, no debe confundirse con las solicitudes de visas de no inmigrante, entre ellas las de turismo y negocios (B1/B2), estudiantes y trabajadores temporales, que no están incluidas en esta pausa.

Los solicitantes que tengan trámites de residencia pendientes deben mantenerse atentos a las comunicaciones de la Embajada y del Centro Nacional de Visas (NVC), ya que las entrevistas aplazadas deberán ser reprogramadas conforme se restablezca el servicio.

La pausa tampoco significa que todas las etapas de los procesos migratorios estén detenidas. La revisión documental previa a la entrevista puede continuar, aunque la demora en las citas retrasa la conclusión de los casos y la posibilidad de viajar a Estados Unidos como residentes permanentes.