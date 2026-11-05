"¿Eres dominicano o republicano?": la frase que se convirtió en fenómeno viral durante las elecciones de EE. UU.

Una pregunta que mezcla dos palabras de sonido parecido, "Dominican" (dominicano) y "Republican" (republicano), terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más comentados en las redes sociales durante la noche de las elecciones de medio término de Estados Unidos, celebradas el martes 3 de noviembre.

La expresión "Are you Dominican or Republican?" (¿Eres dominicano o republicano?) comenzó a circular a partir de una supuesta publicación del rapero estadounidense Fivio Foreign, cuyo nombre real es Maxie Lee Ryles III, en la que aparentemente cuestionaba a quienes respaldaban al Partido Republicano.

La captura que se difundió en internet atribuía al artista un mensaje que decía: "Enough of this election bs. U either Dominican or Republican pick or choose" (Basta de esta tontería electoral. O eres dominicano o republicano, elige uno).

La publicación habría aparecido en sus historias de Instagram y posteriormente habría sido eliminada. El portal Daily Noud difundió la supuesta captura, que comenzó a replicarse en X y otras plataformas, provocando miles de reacciones.

Sin embargo, el propio Fivio Foreign negó haber compartido el mensaje. "I never posted that election post tho " (Yo nunca publiqué esa publicación sobre las elecciones), escribió en su cuenta de X.

En otra publicación, el rapero cuestionó que utilizaran su nombre para promover la participación electoral mediante información falsa. "Si van a usarme para hacer propaganda y llamar más la atención sobre el voto, háganlo de la manera correcta... Dejen de inventar mentiras y noticias falsas. Eso no está bien", expresó.

Pese a la aclaración, la frase ya había comenzado a circular por las redes y adquirió una dimensión propia, separándose de su supuesto autor.

De una captura a un meme electoral

La coincidencia entre las palabras Dominican y Republican convirtió el mensaje en material para bromas, respuestas ingeniosas y memes que se multiplicaron mientras avanzaba el conteo de los votos.

En Reddit, usuarios de comunidades vinculadas con la cultura urbana de Nueva York y el hip-hop replicaron la frase y publicaron sus propias versiones. Una de las respuestas que más llamó la atención fue: "I no Republican I Dominican papi" (Yo no soy republicano, soy dominicano, papi), una adaptación humorística que incorporó expresiones asociadas con la cultura dominicana.

Otros usuarios cuestionaron la necesidad de elegir entre ambas identidades, señalando que la República Dominicana podía ser ambas cosas, mientras algunos aprovecharon la conversación para llamar a los ciudadanos estadounidenses a ejercer su derecho al voto.

La discusión también llegó a quienes cuestionaron el trasfondo político de la expresión. Algunos comentarios defendieron que los dominicanos no necesariamente tienen que compartir una misma orientación política, mientras otros debatieron sobre el respaldo de sectores de la comunidad hispana a Trump y al movimiento republicano.

En las conversaciones también aparecieron referencias a otras comunidades caribeñas, particularmente puertorriqueños, en medio de bromas sobre qué identidad o afiliación política correspondía a cada grupo.

La política detrás de la broma

Aunque comenzó como una publicación atribuida a un artista, la frase encontró un contexto favorable para viralizarse: una jornada electoral marcada por la disputa entre demócratas y republicanos y por el debate sobre el comportamiento del voto latino.

Los resultados de las elecciones de medio término, que dieron importantes victorias a los demócratas y cambiaron el control de ambas cámaras del Congreso, intensificaron las conversaciones sobre el papel de las minorías en la política estadounidense.

En ese escenario, la broma también funcionó como una forma de expresar desacuerdo con los hispanos que respaldan a candidatos republicanos, particularmente a Trump, cuya política migratoria y otras posiciones han generado fuertes divisiones dentro de las comunidades latinas.

Sin embargo, la frase no representa una división real entre ambas identidades: ser dominicano y apoyar al Partido Republicano no son condiciones incompatibles. Tampoco existe una única posición política que represente a todos los integrantes de la diáspora dominicana.

Lo que comenzó como una supuesta publicación de Instagram terminó convertido en un comentario recurrente de la conversación electoral estadounidense, demostrando cómo una frase breve, un juego de palabras y el humor de internet pueden adquirir un significado político mucho más amplio que el de su supuesto origen.