Candidata dominicana reelegida el martes en elecciones de EE. UU. se recupera de un ACV

La asambleísta estatal dominicana Yudelka Tapia se encuentra en proceso de recuperación luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hace aproximadamente un mes, una situación de salud que trascendió públicamente días después de que la legisladora obtuviera la reelección en los comicios del pasado 3 de noviembre en Nueva York.

Tapia fue ingresada de urgencia en un hospital de Yonkers y posteriormente trasladada al Centro de Rehabilitación Burke, en White Plains, condado de Westchester, donde recibe tratamiento y terapias para su recuperación, informó una fuente a Diario Libre.

La legisladora ha mostrado mejoría y permanece acompañada por familiares cercanos.

Elecciones en Nueva York

Tapia fue reelegida como representante del Distrito 86, que comprende los sectores de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge y Tremont, en El Bronx, contienda que disputó junto a otras dos candidatas de origen dominicano.

En las elecciones del martes 3 de noviembre obtuvo 13,027 votos, equivalentes al 82.30 % de los sufragios, frente a los 2,120 votos (13.39 %) alcanzados por la candidata republicana María Díaz.

Sobre Tapia

Tapia nació en Santo Domingo y llegó a Estados Unidos cuando tenía 19 años. Su interés por la participación política y el trabajo comunitario se manifestó desde su etapa universitaria en la Universidad O&M, donde organizó a estudiantes contra la violencia doméstica y la corrupción política.

También presidió la Unión Democrática de Mujeres, una organización nacional dedicada a la formación y educación de mujeres.

Su trayectoria política en Nueva York tomó forma en 1994, cuando fundó el Great Alliance Democratic Club, identificado como el primer club político de base dominicana en El Bronx.

Posteriormente, en 1999, se postuló para la Junta Escolar del Distrito 10 y, en 2001, aspiró al Concejo Municipal por el Distrito 14. Antes de llegar a la Asamblea estatal, fue elegida líder distrital del Distrito 86 y también ocupó una posición en el Comité Estatal demócrata.

Además de su actividad política, Tapia trabajó durante 23 años como auditora sénior en la Contraloría de la ciudad de Nueva York. Estudió en Bronx Community College y obtuvo una maestría en Política Urbana y Liderazgo en Hunter College. En el ámbito comunitario, presidió la asociación de padres de la escuela secundaria Roosevelt y formó parte del comité ejecutivo del sindicato DC 37.