Padre de copiloto de 20 años fallecida en accidente de Palm Beach defiende su profesionalismo

Nathalia Gadelha obtuvo su licencia de piloto privado a los 17 años. ( TOMADA DE SU INSTAGRAM: @ITSNATFILG )

El padre de Nathalia Gadelha Filgueiras, la copiloto de 20 años que murió junto a otras ocho personas en el accidente de un Learjet ocurrido el domingo en Florida, defendió la preparación y experiencia de su hija y rechazó las críticas que han surgido en internet sobre su corta edad.

Allan Filgueiras, también piloto e instructor de su hija, dijo el viernes que ha escuchado repetidamente las últimas comunicaciones de Nathalia con los controladores aéreos. Aunque hacerlo resulta doloroso, asegura que también le provoca orgullo la manera en que enfrentó los últimos momentos del vuelo.

"Quería estar a su lado. Dentro del avión, para ayudarla", dijo Filgueiras durante una conferencia de prensa, mientras contenía las lágrimas.

"Ella me enseñó lo que significa ser un héroe", agregó.

Una joven que comenzó a volar a los 12 años

Filgueiras contó que llevó por primera vez a Nathalia a volar cuando ella tenía 12 años y que, desde entonces, la ayudó a desarrollar su pasión por la aviación.

Con el tiempo, la joven obtuvo su licencia de piloto comercial y la certificación para operar Learjet. Cuando consiguió su primer trabajo como piloto, le dijo a su padre que no podía creer que le pagaran por hacer aquello que más le gustaba.

"Fue el momento más feliz de su vida, volar", recordó su padre.

Según la familia y su instructor, Nathalia había acumulado más de 1,300 horas de vuelo y cumplió con la formación requerida para ocupar el puesto de copiloto del Learjet 60.

Su instructor y mentor, Chris Kirk, destacó su disciplina y aseguró que consiguió el puesto gracias a su dedicación y perseverancia.

Durante una prueba de vuelo realizada en marzo, el examinador quedó tan impresionado con su desempeño que llegó a pensar que tenía más de 5,000 horas de experiencia, casi cuatro veces las que realmente había acumulado.

Sus últimas palabras durante la emergencia

Las comunicaciones de Nathalia con el control de tráfico aéreo se convirtieron en una de las principales referencias para reconstruir los últimos momentos del vuelo.

En medio de una tormenta eléctrica, la joven informó con aparente calma sobre la acumulación de hielo en la aeronave y las condiciones que enfrentaban.

La turbulencia hacía que el avión subiera y descendiera alrededor de 700 pies (unos 200 metros), pero la situación empeoró rápidamente.

"¡Declaren emergencia, 722-Bravo-Delta! ¡Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20,000 pies por minuto!", comunicó.

El avión terminó descendiendo a una velocidad extrema antes de estrellarse.

Para Kirk, la serenidad que mostró Nathalia durante las comunicaciones demuestra el nivel de profesionalismo que mantuvo hasta el final.

"Era un ser humano increíble que hizo un trabajo que muy pocas personas habrían sido capaces de hacer bajo una presión inimaginable", dijo.

El piloto retirado John Cox también destacó la trayectoria de la joven y señaló que comenzó su propia carrera profesional a los 19 años, una edad similar a la de Nathalia cuando inició la suya.

Cox explicó que conseguir un puesto como copiloto de un Learjet 60 exigía demostrar un alto nivel de preparación.

La familia rechaza las críticas por su edad

Después del accidente, algunas publicaciones en internet cuestionaron si Nathalia tenía suficiente experiencia para ocupar el asiento de copiloto de un avión ejecutivo de alto rendimiento.

Su familia rechazó esas afirmaciones y aseguró que la joven obtuvo el puesto por mérito propio.

El abogado de su padre, Stuart Grossman, explicó que la conferencia de prensa buscaba defender no solo la memoria de Nathalia, sino también su reputación.

"Era la mejor de su clase en todo lo que hacía, y estaba perfectamente cualificada para ser la copiloto de este vuelo, a pesar de su corta edad", afirmó.

Grossman aclaró que, por el momento, la familia no contempla presentar una demanda.

La investigación continúa

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) todavía no ha determinado qué provocó el accidente.

El Learjet superó los límites de velocidad para los que fue diseñado durante el descenso y algunos fragmentos de la aeronave fueron encontrados a varios kilómetros del lugar donde se produjo el impacto.

Los investigadores también localizaron parte de uno de los motores, mientras continúan trabajando en el área del accidente.

La grabadora de voz de la cabina aún no había sido recuperada.

Se cree que el capitán Jeff Gregory, de 55 años, estaba a los mandos de la aeronave.

Nueve vidas perdidas

Además de Nathalia y Gregory, entre las víctimas estaban el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa, Helen Sharp, y sus dos hijos pequeños, según informaron familiares.

También murieron la niñera de la familia, Ana María Ramírez Cetina, y Rachael Reed y Charmi Fehr, propietarias del Hotel Boutique Arca, en Honduras.

Para Allan Filgueiras, sin embargo, la investigación sobre las causas del accidente no cambia la imagen que conserva de su hija.

Su recuerdo está ligado a aquella niña que comenzó a volar a los 12 años y que terminó convirtiendo la aviación en su profesión.

"Para la familia, es como si me arrancaran el corazón del pecho", dijo en español. "Tengo que encontrar la manera de seguir adelante"