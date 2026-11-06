Infografía: ¿Cómo votaron los hispanos en las elecciones en que triunfaron los demócratas?
El apoyo hispano fue decisivo en contiendas para gobernadores como Xavier Becerra, en California, y Gina Hinojosa, en Texas
También fue vital para el próximo senador texano, James Talarico, y más de 20 distritos del Congreso
Los latinos en Estados Unidos fueron el grupo de votantes que más se alejaron de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato después de haber apoyado de manera récord al presidente, Donald Trump, en 2024.
Los votos hispanos se movieron 28 puntos porcentuales a favor de los demócratas en la Cámara de Representantes frente a la elección de 2024, más que ningún otro grupo étnico o racial, señaló The New York Times.