ICE arresta a estudiante colombiana que solicitó asilo en Estados Unidos

Logo del ICE es fotografiado en la manga de una camiseta que porta un agente. ( EFE )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a Paula Valentina Albornoz Hernández, una estudiante colombiana de 23 años de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley), cuando esperaba abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco con destino a Portland, Oregón.

La joven, que había solicitado asilo en Estados Unidos y tenía un permiso de trabajo vigente, permanece bajo custodia migratoria en el Centro de Detención de California City, según los registros de ICE citados por el medio local Berkeleyside.

Albornoz Hernández llegó a Estados Unidos desde Colombia en 2022. De acuerdo con Niko De Bremaeker, abogado gerente de Centro Legal de la Raza, la estudiante permaneció en el país después del vencimiento de su visa y solicitó asilo por haber sufrido "violencia grave por razones de género" en su país de origen. Su solicitud todavía está pendiente de resolución.

Detalles de la detención

La detención ocurrió el viernes pasado, cuando viajaba con su novio para pasar unos días de vacaciones en Oregón. Según el relato de su pareja, identificado por el medio únicamente como Anthony, un agente de ICE vestido de civil se acercó a la joven en la zona de embarque y le preguntó su nombre, sin identificarse inicialmente como funcionario de inmigración.

Anthony relató que el agente mencionó varios nombres hasta que Albornoz Hernández confirmó su identidad. Luego, los agentes separaron a la pareja y le comunicaron que su visa estaba vencida y que sería detenida.

"Fue aterrador ver cómo separaban a mi pareja de mí y no poder hacer nada", expresó Anthony a Berkeleyside.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la detención y ofreció una versión distinta sobre el procedimiento. En un comunicado enviado por correo electrónico, un portavoz de la institución indicó que Albornoz Hernández ingresó legalmente al país el 6 de septiembre de 2022, con autorización para permanecer hasta el 6 de marzo de 2023, pero no salió al vencer ese plazo.

"Recibirá el debido proceso y permanecerá bajo custodia de ICE mientras se desarrollan los procedimientos de deportación", señaló el portavoz.

La institución también negó que los agentes omitieran identificarse y sostuvo que los funcionarios "se identifican claramente como agentes del orden público, de acuerdo con las políticas de la agencia".

Recurso legal y apoyo de la universidad

Sobre el permiso de trabajo y la solicitud de asilo pendiente, el portavoz del DHS afirmó que ninguno de esos documentos concede por sí mismo un estatus migratorio legal en Estados Unidos.

Los abogados de Centro Legal de la Raza presentaron el lunes una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal para cuestionar la legalidad de la detención. Argumentan que los agentes de ICE no presentaron una orden judicial ni realizaron una entrevista para determinar si la estudiante representaba un riesgo de fuga antes de arrestarla.

El recurso solicita que el tribunal ordene su liberación y que el Gobierno no pueda detenerla nuevamente sin demostrar, en una audiencia judicial, que representa un peligro para la comunidad o que existe riesgo de que no comparezca ante las autoridades.

El rector de UC Berkeley, Rich Lyons, también expresó su respaldo a la estudiante en una carta incorporada al expediente judicial. La describió como una de las estudiantes destacadas de la institución y manifestó preocupación por el impacto que su detención podría tener en su formación académica.

"Solicito respetuosamente que hagan posible que Paula retome sus estudios con nosotros", escribió Lyons.

Albornoz Hernández estudia Administración de Empresas y anteriormente asistió al San Jose City College. En Berkeley realizaba investigaciones relacionadas con inteligencia artificial. Según su abogado, no tiene antecedentes penales ni detenciones previas.

La estudiante permaneció inicialmente en el centro de detención de Stockton y luego fue trasladada a California City, una instalación situada al noreste de Los Ángeles. Su abogado indicó que tiene una audiencia ante un tribunal de inmigración programada para el 17 de noviembre. Ese procedimiento es independiente del recurso federal presentado para impugnar su detención.

El caso se produce en medio de un aumento de los arrestos migratorios en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y otras terminales aéreas, particularmente contra personas que permanecieron en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas.