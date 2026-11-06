El mensaje de Manny Rutinel tras ganar las elecciones: "El hijo de una madre soltera puede llegar al Congreso"

El congresista electo Manny Rutinel destacó la historia de esfuerzo de su madre, quien lo crió como madre soltera y durante meses dependió de programas de asistencia pública, al celebrar su victoria en las elecciones del martes en Colorado, donde obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

"Esta noche, Colorado demostró que en Estados Unidos el hijo de una madre soltera que dependió de Medicaid y de cupones de alimentos puede llegar a servir en el Congreso", expresó Rutinel en un comunicado difundido tras conocerse los resultados de la contienda por el Distrito 8 de Colorado.

El político, hijo del dominicano Tonty Rutinel, también recordó que su madre trabajó durante muchos años en la cadena de restaurantes McDonald's y que tuvo que recurrir a la cobertura médica de Medicaid y a los cupones de alimentos para sostener a su familia.

Historia de superación

En otro mensaje de agradecimiento, Rutinel volvió sobre esa historia y afirmó que su trayectoria demuestra que una persona puede alcanzar un escaño en el Congreso pese a haber crecido en un hogar con dificultades económicas.

"En Estados Unidos, puedes ser hijo de una madre soltera que salió adelante durante muchos meses con Medicaid y cupones de alimentos, que trabajó durante muchos años en McDonald's, y llegar a convertirte en miembro del Congreso", escribió.

"Colorado, desde lo más profundo de mi corazón, gracias. Trabajaré duro para que se sientan orgullosos de mí", agregó.

Rutinel atribuyó su triunfo al respaldo de más de 100,000 donantes, miles de voluntarios, su equipo de campaña y su familia. También envió un mensaje a quienes votaron por su contrincante, el republicano Gabe Evans, y aseguró que será representante de todos los habitantes del distrito.

Compromiso con el distrito

"Trabajaré duro cada día para que se sientan orgullosos", manifestó.

La victoria convierte a Rutinel en uno de los representantes de origen dominicano que llegará al Congreso estadounidense. Su padre, Tonty Rutinel, es una figura de la política dominicana.

En su mensaje, el congresista electo puso el acento en el papel de su madre y en las oportunidades que, según expresó, ofrece Estados Unidos a quienes proceden de familias trabajadoras y enfrentan dificultades económicas.