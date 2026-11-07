Hallan muertos a tiros a un dominicano y su cuidadora en apartamento de East Harlem, NY

Elsa Espina-Espinal, de 55 años, y Wilgen Elias Severino-Tatis, de 66. ( TOMADAS DE REDES SOCIALES )

Dos dominicanos fueron encontrados muertos con heridas de bala dentro de un apartamento del complejo residencial Gaylord White Houses, en East Harlem, Nueva York, en un hecho que las autoridades investigan como un doble homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Elsa Espina-Espinal, de 55 años, y Wilgen Elías Severino-Tatis, de 66. Ambos fueron hallados la noche del jueves 5 de noviembre en una vivienda ubicada en la Segunda Avenida, cerca de la calle 105 Este.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el periódico Daily News, los cuerpos fueron descubiertos alrededor de las 10:34 de la noche por una vecina que acudió al apartamento después de que la puerta fuera encontrada sin seguro.

Severino-Tatis fue hallado con las manos atadas y una herida de bala en la cabeza, mientras que Espina-Espinal yacía a su lado, también sin vida, con un disparo en la parte superior de la cabeza.

Circunstancias del hallazgo

La dominicana trabajaba desde hacía 18 años como cuidadora de personas enfermas y atendía a Severino-Tatis.

El hallazgo se produjo después de que la agencia para la que trabajaba Espina-Espinal intentara comunicarse con ella, al notar que no había acudido a la vivienda de otro paciente al que debía atender.

Ante la falta de respuesta, la agencia contactó a uno de sus hijos, quien tenía el número telefónico de una vecina de Severino-Tatis. La mujer se dirigió al apartamento y encontró los cuerpos.

Una hermana de Espina-Espinal contó al Daily News que su familiar acababa de regresar del supermercado cuando fue asesinada. También relató que solía pedirle que llevara comida al hombre al que cuidaba para que no pasara hambre.

La familia describió a la mujer como una persona dedicada a ayudar a los demás y una madre entregada a sus cuatro hijos.

Su hija, Ellie Santana, reveló que su madre estaba a menos de cinco semanas de jubilarse y tenía previsto mudarse a Santo Domingo junto a su esposo.

"No merecía terminar así. Todo lo que hacía era ayudar y ser una buena persona. Y ahora nos toca enterrarla", expresó Santana.

Investigación en curso

Hasta el viernes, las autoridades no habían informado sobre arrestos ni establecido el motivo del doble homicidio. Tampoco habían precisado cuánto tiempo llevaban fallecidas las víctimas cuando fueron encontradas.

Un vecino recordó que durante el verano escuchó a una persona golpear la puerta del apartamento de Severino-Tatis y exigirle dinero, aunque no se ha confirmado si ese episodio está relacionado con el crimen.

La Policía continúa investigando el caso para determinar las circunstancias en que ocurrieron las muertes e identificar a los responsables.

La administración del complejo residencial informó que sus empleados colaboran con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en las pesquisas.