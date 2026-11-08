Dominicana asesinada en apartamento de East Harlem, NY, estaba a semanas de jubilarse y regresar a Santo Domingo

Una dominicana que trabajó durante 18 años como cuidadora de personas enfermas y dependientes fue asesinada dentro de un apartamento de East Harlem, en Nueva York, a menos de cinco semanas de jubilarse y regresar a Santo Domingo junto a su esposo.

Elsa Espina-Espinal, de 55 años, fue encontrada muerta la noche del jueves en un apartamento del complejo residencial Gaylord White Houses, administrado por la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA), ubicado en la Segunda Avenida, cerca de la calle 105 Este.

Su cuerpo y el de Wilgen Elias Severino-Tatis, un hombre de 66 años a quien cuidaba, fueron descubiertos por una vecina alrededor de las 10:34 de la noche, según una fuente policial citada por el Daily News.

Ambos presentaban heridas de bala en la cabeza. Severino-Tatis fue encontrado con las manos atadas, mientras que Espina-Espinal yacía a su lado. La Policía investiga el caso como un doble homicidio.

La hija de la dominicana, Ellie Santana, contó al periódico neoyorquino que su madre tenía previsto dejar su trabajo en pocas semanas para mudarse a Santo Domingo con su esposo.

"No merecía terminar así. Todo lo que hacía era ayudar y ser una buena persona. Y ahora nos toca enterrarla", expresó Santana.

Una vida dedicada al cuidado de otros

Además de sus 18 años de trabajo como cuidadora de personas enfermas, Espina-Espinal crió a cuatro hijos. Su familia también recordó que en 2009 perdió a uno de sus hijos, quien fue asesinado.

"Enterró a su hijo hace 18 años. No obtuvimos justicia por él. Pero vamos a conseguirla por mi madre, porque ella no merecía esto", manifestó su hija.

Una hermana de la víctima relató que Espina-Espinal solía pedirle que llevara comida a Severino-Tatis para asegurarse de que no pasara hambre.

"Yo iba todos los domingos porque ella me decía: 'Llévale comida para que no pase hambre'", contó la mujer al Daily News.

La hermana agregó que Elsa acababa de regresar del supermercado cuando fue asesinada.

Su hermano mayor, Nelson Espina, también la recordó como una mujer entregada a su familia.

"Era una persona excelente y una madre excelente. Era la persona número uno de nuestra familia", expresó.

Cómo fueron descubiertos los cuerpos

Los cadáveres fueron encontrados después de que la agencia para la que trabajaba Espina-Espinal intentara comunicarse con ella, al notar que no había acudido a la vivienda de otro paciente al que debía atender.

Al no conseguir localizarla, la agencia contactó a uno de sus hijos, quien tenía el número telefónico de una vecina de Severino-Tatis.

La mujer acudió al apartamento y encontró la puerta sin seguro. Al entrar, descubrió los cuerpos de las dos víctimas, según fuentes policiales citadas por el periódico.

Hasta el viernes, las autoridades no habían establecido cuánto tiempo llevaban muertos ni habían informado sobre posibles detenidos o el móvil del doble homicidio.

Un vecino recordó que durante el verano escuchó a una persona golpear la puerta del apartamento de Severino-Tatis y exigirle dinero. Sin embargo, no se ha determinado si ese incidente guarda relación con el crimen.

William Bettancourt, otro residente del edificio, manifestó su esperanza de que las autoridades encuentren al responsable y calificó lo ocurrido como una pérdida dolorosa para las familias y toda la comunidad residencial.

Por su parte, Johnnie Gomez, empleado del edificio de 65 años, describió la relación entre Espina-Espinal y el hombre al que cuidaba como muy cercana.

"Eran como un espejo. Ella lo cuidaba muy bien, como si fuera su propio padre", afirmó.

La administración de Gaylord White Houses informó que sus empleados estaban colaborando con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en las investigaciones y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Al cierre de la información, no se habían producido arrestos.