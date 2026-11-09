El cierre de escuelas públicas se acelera en Estados Unidos ante la caída de la matrícula

Imagen de una escuela de NY usada como centro de votación. ( SHUTTERSTOCK )

El cierre de escuelas públicas se acelera en Estados Unidos en medio de una caída sostenida de la matrícula estudiantil y de las dificultades financieras que enfrentan los distritos escolares, una situación que amenaza con provocar más despidos, recortes académicos y nuevas clausuras de centros educativos.

Durante el último año escolar cerraron 1,156 escuelas en el país, la cifra más alta desde la pandemia, de acuerdo con un análisis de datos federales realizado por Big Local News, de la Universidad de Stanford.

La reducción de estudiantes, sin embargo, avanza a un ritmo mayor que el cierre de planteles, lo que anticipa nuevas decisiones financieras difíciles para los sistemas educativos locales, según un reportaje de Associated Press.

Situación actual

Entre el otoño de 2019 y el de 2024, la matrícula de las escuelas públicas estadounidenses disminuyó en más de 1.4 millones de estudiantes, aproximadamente un 3 %, según un análisis de datos federales de educación realizado por la agencia Associated Press.

La caída responde principalmente a la disminución de la tasa de natalidad, aunque también influyen las restricciones a la inmigración y el crecimiento de alternativas como los programas de vales educativos para escuelas privadas y la educación en el hogar.

Un estudio de los grupos de investigación Bellwether y WestEd estima que la reducción de la matrícula podría provocar que las escuelas pierdan 11,500 millones de dólares anuales en ingresos estatales para el año escolar 2030-2031. Esta situación podría traducirse en despidos, eliminación de programas académicos y más cierres de centros educativos.

Dificultades financieras distritos escolares

Uno de los casos que refleja esta situación es el del Distrito Escolar Unificado de Vallejo, en California, una comunidad trabajadora cercana a San Francisco que actualmente atiende a aproximadamente la mitad de los estudiantes que tenía hace dos décadas.

La matrícula pasó de casi 18,000 alumnos en el otoño de 2006 a unos 9,300, según cifras del distrito.

Desde 2025, las autoridades educativas han cerrado cinco centros escolares, aproximadamente una cuarta parte de sus planteles, y han puesto en riesgo hasta un tercio de los puestos de trabajo para enfrentar un déficit presupuestario de 36 millones de dólares.

El superintendente del distrito, Rubén Aurelio, reconoció que los recortes y cierres representan dificultades para las familias, pero sostuvo que son necesarios para adaptar el sistema educativo a la cantidad actual de estudiantes.

"No estamos cerrando escuelas por cerrarlas. Estamos ajustando el tamaño de un distrito que fue construido para una cantidad significativamente mayor de niños. Y si realmente queremos mejorar los resultados de los estudiantes que todavía tenemos, necesitamos concentrar los recursos", expresó.

La crisis financiera de Vallejo se agravó después de que se agotaran los fondos federales extraordinarios destinados a enfrentar la pandemia de COVID-19, que el distrito utilizaba para cubrir salarios. A esto se sumaron la inflación, los aumentos salariales establecidos por contrato y una matrícula que continuó disminuyendo.

Impacto económico

Aunque clausurar escuelas suele presentarse como una alternativa para reducir gastos, las investigaciones indican que la medida no necesariamente produce el alivio financiero esperado.

Los costos del transporte de los estudiantes hacia otros centros, las indemnizaciones de los empleados despedidos y la seguridad de los edificios desocupados pueden absorber buena parte de los ahorros previstos.

Además, los cierres pueden generar dificultades académicas y afectar la estabilidad de los estudiantes, al tiempo que hacen menos atractivo el distrito para los docentes, preocupados por la seguridad de sus puestos de trabajo.

La salida de familias hacia escuelas privadas, centros chárter o distritos vecinos también puede profundizar el problema, al reducir todavía más los ingresos que reciben los sistemas públicos por cada estudiante matriculado.

En Vallejo, algunos padres han optado por educar a sus hijos en casa o consideran mudarse a otras comunidades.

Kimberly Núñez-Brandão, madre de Penny, una estudiante de quinto grado que tuvo que cambiar de escuela, dijo que algunas familias están abandonando el distrito ante la incertidumbre.

"Las familias literalmente están empacando sus cosas y llevándose a sus hijos", manifestó.

La madre también expresó preocupación por el tamaño de las aulas. En el nuevo centro educativo de su hija, el maestro comenzó el año escolar con 32 estudiantes, una cantidad que, a su juicio, dificulta la atención individualizada.

Aulas más numerosas

La reorganización de los centros educativos también ha provocado problemas en las escuelas que reciben a los alumnos trasladados.

Durante la primera semana del nuevo año escolar, una maestra de tercer grado de Glen Cove tenía asignados 34 estudiantes en su aula, mientras que otros padres denunciaron dificultades relacionadas con el traslado de los expedientes de sus hijos, incluidos los documentos sobre necesidades especiales.

Las consecuencias también pueden prolongarse en el rendimiento académico.

Investigaciones de la Universidad de Chicago señalan que los estudiantes desplazados por los cierres escolares suelen experimentar reducciones a largo plazo en sus resultados de lectura y matemáticas, especialmente cuando son trasladados a centros con bajo desempeño académico.

Marisa de la Torre, directora ejecutiva asociada del Consorcio de Investigación Escolar de la Universidad de Chicago, advirtió que la recuperación puede tomar tiempo y que, en algunos casos, los estudiantes no logran recuperarse completamente.

Mientras tanto, la situación financiera de los distritos escolares no parece tener una solución inmediata.

Lydia Rainey, investigadora principal del Centro de Educación Pública Reinventada, consideró poco probable que los estados aumenten sus aportes para compensar las pérdidas de matrícula.

"Eso es extremadamente ilusorio. Los estados no están a punto de abrir sus arcas y aparecer con fondos adicionales para salvar las escuelas", afirmó.

La experiencia de Vallejo refleja así un desafío que enfrentan sistemas educativos de distintas partes del país, incluidos los de Cleveland, Houston y Filadelfia, donde también se han producido cierres de planteles ante la reducción de estudiantes y las presiones presupuestarias.