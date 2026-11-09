Trump admite que ni siquiera para ir al cielo perdonaría a sus enemigos

Fotografía de archivo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no está dispuesto a perdonar a determinados enemigos políticos, ni siquiera si hacerlo fuera necesario para entrar al cielo, durante una entrevista en la que abordó sus convicciones religiosas y su relación con sus adversarios.

En la conversación con el periodista Ross Douthat, Trump fue interrogado sobre la posibilidad de perdonar a figuras como Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, y James Comey, exdirector del FBI, dos de sus más conocidos antagonistas políticos.

"La respuesta es no. Quiero ser sincero: no", contestó el mandatario.

Douthat insistió en la cuestión desde una perspectiva religiosa. Le planteó si, después de haber disfrutado de una vida extraordinariamente afortunada, no encontraría en su corazón la capacidad de perdonar a sus enemigos, particularmente si ese gesto resultara indispensable para alcanzar la salvación.

"Probablemente no podría hacerlo, porque odio a algunos de mis enemigos y siempre los odiaré", respondió Trump.

El mandatario justificó su posición alegando que esas personas habían sido perjudiciales para Estados Unidos y lo habían sometido a investigaciones y procesos políticos y judiciales.

"Los considero personas extremadamente deshonestas, muy malas para nuestro país", afirmó. Añadió que ama a Estados Unidos mucho más de lo que podría amar a personas como ellas.

Reacción a la pregunta sobre el perdón

La entrevista, transmitida el domingo 8 de noviembre por CBS, abordó también las elecciones legislativas, la economía y los conflictos internacionales.

El intercambio sobre el perdón surgió cuando Douthat recordó el homenaje al activista conservador Charlie Kirk. Durante aquella ceremonia, Erika Kirk, viuda del dirigente asesinado, había pronunciado un discurso sobre la importancia cristiana de perdonar a los enemigos.

Trump, por el contrario, había expresado públicamente su rechazo a sus adversarios.

Douthat trasladó entonces la discusión al terreno de la salvación eterna. Preguntó al presidente qué esperaba encontrar después de morir.

"Soy una persona religiosa, así que, en teoría, voy al cielo", respondió Trump.

"Eso espero. No quiero ir al infierno", agregó cuando el entrevistador le preguntó si realmente creía que llegaría al paraíso.

Contradicciones en la postura de Trump

El periodista volvió sobre la contradicción entre esa aspiración y su negativa a perdonar.

Trump insistió en que podría ofrecer una respuesta complaciente, pero que no sería sincera.

"Todo lo que tengo que hacer es decir que sí puedo", reconoció.

Sin embargo, mantuvo su posición.

La conversación concluyó con otra pregunta sobre cómo desearía ser recordado dentro de cien años. Trump respondió con su conocido lema político: "Que hice grande a Estados Unidos otra vez"