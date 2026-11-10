Agente de CBP de origen dominicano mata a su pareja y luego es hallado muerto en apartamento de El Bronx

Juan Cornelio Díaz, de 38 años y Andrea Cantarini, de 37. ( TOMADO DE INSTAGRAM )

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, de origen dominicano, fue encontrado muerto junto a su pareja en un apartamento del sector Riverdale, en El Bronx, Nueva York, en un hecho que las autoridades investigan como un presunto homicidio seguido de suicidio.

El hombre fue identificado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) como Juan Cornelio Díaz, de 38 años, mientras que la mujer fue identificada como Andrea Cantarini, de 37. Ambos presentaban heridas de bala en la cabeza cuando fueron encontrados el martes 4 de noviembre.

De acuerdo con información publicada por el medio amNewYork, el padre de Cantarini llamó al sistema de emergencias 911 después de recibir una llamada telefónica en la que escuchó a su hija gritar y, posteriormente, lo que parecían ser tres disparos.

Durante esa comunicación, Díaz habría dicho al padre de la mujer: "Se acabó para ella", según fuentes familiarizadas con la investigación citadas por el medio.

Perfil de las víctimas

La Policía no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias que precedieron al tiroteo ni ha divulgado información sobre un posible motivo del hecho. La investigación continúa.

Cantarini había obtenido su diploma de enfermería en 2025, una formación que completó mientras criaba a su hija, que entonces tenía cuatro años, según una entrevista concedida a la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Al momento de su muerte, trabajaba como enfermera registrada en el sistema de salud St. Barnabas. Anteriormente, también se había desempeñado a tiempo parcial como trabajadora de salud mental en un hospital psiquiátrico.