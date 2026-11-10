Juez federal autoriza a ICE a obtener datos de residentes de un albergue de inmigrantes en El Bronx

Logo del ICE es fotografiado en la manga de una camiseta que porta un agente. ( EFE )

Un juez federal ordenó a las autoridades de la ciudad de Nueva York entregar a las autoridades migratorias los nombres y las fechas de nacimiento de residentes de un albergue para personas sin hogar ubicado en El Bronx, pese a los reiterados intentos del gobierno municipal por impedir que esa información llegue a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El juez federal Lewis A. Kaplan dispuso el viernes hacer cumplir una citación administrativa presentada por el Gobierno federal, al considerar que la ciudad no ha demostrado que proporcionar la información solicitada represente una carga excesiva.

En su decisión de 12 páginas, Kaplan señaló que ICE sostiene que los datos son necesarios para una investigación destinada a determinar si entre los residentes del albergue hay personas sujetas a deportación.

La solicitud federal fue reducida durante el proceso. ICE aceptó limitar la búsqueda a residentes con determinados antecedentes penales graves y también accedió a que un funcionario independiente, conocido como special master, se encargue de recopilar la información y entregar únicamente los nombres que cumplan con esos criterios.

"En vista del consentimiento de la agencia para utilizar un funcionario especial y dando deferencia a la evaluación de la agencia de que los registros son pertinentes para su investigación legítima, el tribunal concluye que la citación se refiere a un asunto material y relevante para la aplicación de las leyes federales de inmigración", escribió Kaplan.

Reacción municipal

ICE notificó inicialmente a la ciudad una citación en agosto de 2025, mediante la cual solicitaba los nombres completos y las fechas de nacimiento de todos los residentes de dos albergues municipales.

Sin embargo, las autoridades locales rechazaron la petición y la calificaron como una búsqueda indiscriminada de información, sin un propósito legítimo de investigación.

Aunque el Gobierno federal modificó su solicitud en varias ocasiones, la ciudad mantuvo su oposición. Argumentó que ICE pretendía trasladarle una investigación costosa y que requeriría mucho tiempo, además de considerar que la petición respondía más a intereses políticos que a necesidades investigativas.

El gobierno municipal también sostuvo que la iniciativa buscaba eludir y debilitar las leyes que protegen a los inmigrantes en Nueva York, conocidas como políticas de ciudad santuario.

Contexto legal

No obstante, el juez Kaplan rechazó esos argumentos y consideró que no existen pruebas suficientes de que ICE esté intentando identificar a inmigrantes con antecedentes penales graves por razones distintas a la aplicación de las leyes migratorias.

Las protecciones de ciudad santuario de Nueva York fueron establecidas durante la administración del entonces alcalde Bill de Blasio, en 2014. Estas limitan la cooperación y el intercambio de información entre las agencias municipales y las autoridades federales de inmigración, incluidas las fuerzas del orden.

Kaplan concedió a la ciudad un plazo de dos semanas para elaborar un plan que permita entregar los nombres solicitados.

El Departamento Jurídico de Nueva York remitió las solicitudes de comentarios a la Alcaldía, que no había respondido de inmediato.

La decisión se produce después de que, el mes pasado, otro juez federal en Brooklyn desestimara una demanda de la administración del presidente Donald Trump que buscaba eliminar las protecciones de ciudad santuario de Nueva York para los inmigrantes indocumentados.

La demanda, presentada en julio de 2025, solicitaba una orden judicial permanente para anular las leyes locales que impiden utilizar recursos municipales en labores de control migratorio y restringen la colaboración de agencias como el Departamento de Corrección y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) con las órdenes de detención civil emitidas por ICE y otras dependencias federales.