Helicóptero turístico realiza aterrizaje de emergencia en Nueva Jersey tras reportar problemas en el motor

Un helicóptero vuela cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York. ( EFE )

Un helicóptero turístico que opera en Nueva York realizó un aterrizaje de emergencia el martes en una terminal portuaria de Nueva Jersey, después de que el piloto reportara posibles problemas en el motor.

Dos personas viajaban a bordo del Bell 206L-4 cuando la aeronave aterrizó en una carretera de la terminal marítima de Port Jersey, en Bayonne, frente a Manhattan, alrededor de las 8:55 de la mañana, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Ninguna de las dos personas resultó herida, según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

La aeronave era operada por FlyNYON, una compañía que ofrece vuelos y experiencias aéreas desde Nueva York. La empresa no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por AP.

Videos del lugar mostraron parte de la cola del helicóptero separada del resto de la aeronave y ubicada sobre una carretera, a unos nueve metros del aparato. Según los registros de la FAA, el helicóptero fue fabricado en 1999.

Grabaciones de emergencia

En una grabación de las comunicaciones con control aéreo publicada en la aplicación ATC, se escucha al piloto decir: "Mayday, mayday, mayday" y posteriormente: "Tenemos que aterrizar fuera del aeropuerto".

El helicóptero aterrizó varios minutos después, justo fuera de la terminal de contenedores, según la Autoridad Portuaria.

El incidente ocurre poco más de un año después de que otro Bell 206L-4 utilizado para vuelos turísticos se estrellara en el río Hudson, causando la muerte de las seis personas que viajaban a bordo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó que se encontraron restos de varios gansos en el helicóptero, lo que indicaba que la aeronave pudo haber impactado contra aves antes del accidente.

Seguridad en vuelos turísticos

La semana pasada, la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció una auditoría de las regulaciones que rigen los vuelos turísticos en helicóptero.

La oficina citó "preocupaciones de larga data con respecto a la seguridad de la industria y si el marco regulatorio actual proporciona las salvaguardias adecuadas".

Desde 2008, se han registrado al menos 58 accidentes de helicópteros turísticos en Estados Unidos, 11 de ellos mortales, según declaró el inspector general adjunto Marshall Jackson.