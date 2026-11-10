Hombre de Texas acusado de matar a su esposa en un crucero dijo que perdió el control, según el FBI

El crucero MSC Seascape es visible sobre la terminal de cruceros recién inaugurada cerca de la calle 16 y Harborside Drive en Galveston, Texas, el viernes 7 de noviembre de 2025. ( AP )

Un hombre de Texas acusado de matar a su esposa durante un crucero que partió de Galveston dijo a agentes del FBI que la golpeó y la estranguló después de una discusión en el camarote, según una declaración jurada hecha pública el martes.

Jason Watford, de 48 años, compareció ante un tribunal federal en Galveston, Texas, acusado de asesinato. El MSC Seascape tuvo que regresar a puerto después de que el personal de seguridad encontrara el cuerpo de Susan Watford, esposa del acusado, en el camarote.

El portavoz del FBI, Connor Hagan, informó que al llegar las autoridades también encontraron a un niño ileso.

La discusión comenzó durante la cena

Según la declaración jurada, Watford dijo a los investigadores que él y Susan abordaron juntos el crucero el domingo y comenzaron a discutir mientras cenaban en uno de los restaurantes del barco.

La discusión continuó en el camarote. Watford declaró que golpeó a su esposa varias veces y le "ejerció presión" en el cuello.

"El sujeto declaró que él y la Víctima 1 mantuvieron una disputa verbal cada vez más acalorada que lo llevó a ´perder los estribos´", escribió el agente del FBI en la declaración jurada.

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Los registros judiciales indican que una camarera del crucero encontró a Watford con las manos y la ropa ensangrentadas cuando abrió la puerta del camarote. La empleada vio a una mujer en el suelo con heridas en el rostro y un investigador del barco alertó a las autoridades.

Las cámaras de vigilancia muestran que Watford entró al camarote a las 19:46 y que Susan lo hizo unos 25 minutos después. A las 21:15, el hombre salió de la habitación con una camisa y un pantalón diferentes a los que llevaba anteriormente y luego se sentó en el pasillo mientras miraba su teléfono, según los documentos judiciales.

Watford fue detenido a la mañana siguiente, después de que el crucero regresara a Galveston.

Antecedentes de violencia

Los registros judiciales muestran que Watford, residente de Tyler, Texas, ya había sido arrestado en septiembre de 2024 después de que Susan denunciara que su esposo la había agarrado de la muñeca durante una discusión por dinero.

Según los documentos, Susan había grabado en audio el incidente. En la grabación, su esposo aparecía enfurecido mientras ella le pedía que se alejara. La mujer huyó y utilizó una pistola eléctrica.

Jason Watford se declaró culpable de agresión con lesiones corporales a un familiar y fue puesto bajo supervisión comunitaria durante 15 meses.

El defensor público asignado a Watford, Javier Martínez, no respondió a un mensaje telefónico. Un hombre que dijo ser hijo del acusado también se negó a hacer comentarios.

El crucero continuó su viaje

El MSC Seascape, que cuenta con 2,270 camarotes y capacidad para casi 5,900 pasajeros, reanudó su viaje el lunes.

MSC Cruceros dijo en un comunicado que está cooperando con las autoridades y brindando apoyo a las personas afectadas.

Las investigaciones por homicidios ocurridos a bordo de cruceros son poco frecuentes. A principios de este año, un adolescente fue acusado de asesinato y abuso sexual agravado por la muerte de su hermanastra de 18 años durante un crucero de Carnival Cruise Line que había zarpado de Florida