Arrestan a adolescente por asesinato de estudiante ghanés de 15 años en Nueva York

Varias personas pasan frente al Tribunal Penal del Bronx el miércoles 11 de noviembre de 2026, en el distrito del Bronx de Nueva York. ( AP )

Un adolescente de 17 años fue arrestado por el asesinato a tiros de Javits Frimpong, un estudiante ghanés de 15 años que se dirigía a la escuela en el Bronx, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Frimpong murió el 29 de octubre en un tiroteo cuyo motivo aún no ha sido determinado. La familia del adolescente ha señalado que sufría acoso escolar, mientras la policía también investiga el robo y otros posibles motivos.

La muerte de Frimpong provocó protestas y llamados de familiares, autoridades de Ghana y defensores de los derechos civiles para exigir justicia. Durante una conferencia de prensa el miércoles, la madre del adolescente, Doris Adu Gyamfi, pidió justicia para su hijo y rompió en llanto.

"Necesito justicia para mi hijo", dijo.

El abogado de derechos civiles Ben Crump, el reverendo Al Sharpton y el embajador de Ghana ante la ONU, Samuel Yao Kumah, participaron en la conferencia, donde celebraron el arresto.

Tras encabezar un cántico de "¡Justicia para Javits!", Crump cuestionó las razones detrás del asesinato: "Lo que todos nos preguntamos es: ¿Por qué? ¿Por qué mataron a este joven, a esta persona con un futuro tan brillante?".

Un adolescente con sueños

Frimpong llegó a Estados Unidos hace aproximadamente un año para reunirse con su padre, Thomas Frimpong, y buscar mejores oportunidades educativas. Su padre dijo que el joven "estaba viviendo un sueño".

El adolescente aspiraba a convertirse en médico y también quería seguir los pasos de su familia en el ejército, según contó su hermana, Millicent Frimpong.

"Estaba tan entusiasmado que me hizo guardar mi uniforme para él", recordó.

Su padre afirmó que Javits era un adolescente tranquilo que pasaba mucho tiempo con su teléfono y que le había contado que otros estudiantes lo acosaban. Dos alumnos fueron suspendidos por ese acoso, según Thomas Frimpong.

La familia también conserva un diario en el que el adolescente escribió que estaba orgulloso de estar en Estados Unidos y que le iba bien en la escuela.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió al presidente Donald Trump gestionar una visa para que la madre de Frimpong pueda viajar a Estados Unidos.

El sospechoso, cuya identidad no fue divulgada por ser menor de edad, enfrenta cargos de asesinato y otros delitos relacionados con la muerte del estudiante.