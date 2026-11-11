Rescatan a mujer embarazada y otras personas tras derrumbe de edificio en Brooklyn

Equipos de rescate de Nueva York mientras asistían la emergencia. ( AFP )

Dos personas murieron y al menos 12 resultaron heridas, seis de ellas en estado crítico, luego de que parte de un edificio de tres pisos se derrumbara este miércoles sobre una excavación de una obra en construcción en Brooklyn, Nueva York, donde los equipos de emergencia continuaban buscando sobrevivientes entre los escombros.

El derrumbe ocurrió poco después de las 4:00 de la tarde en el edificio ubicado en el 1321 de Flatbush Ave., en Flatbush. La estructura cayó sobre el terreno de construcción abierto, situado junto al inmueble, en el 2625 de Bedford Ave.

De acuerdo con ABC7 Nueva York, los bomberos lograron rescatar a varias personas atrapadas entre los restos, entre ellas una mujer embarazada que fue sacada poco después de las 6:30 de la tarde. Posteriormente, otros cuatro residentes fueron rescatados, aunque las autoridades no habían informado de inmediato sobre su estado de salud.

La operación de búsqueda permanecía activa mientras los bomberos utilizaban drones, perros y equipos especializados para localizar a posibles víctimas. También empleaban cubos y camiones de vacío para retirar los escombros y avanzar en la zona del derrumbe.

El edificio afectado tenía una tienda en la planta baja y al menos un apartamento en los niveles superiores. La estructura colindante permaneció en pie, aunque parte de una de sus paredes se desprendió y dejó expuestos espacios interiores, incluidos un dormitorio y armarios con ropa.

Investigan la estabilidad de la zona

Mientras continuaban las labores de rescate, inspectores del Departamento de Edificios de la ciudad evaluaban la estabilidad de las estructuras cercanas.

La Policía de Nueva York pidió a los ciudadanos evitar el área de las avenidas Flatbush y Bedford, donde las calles permanecían cerradas.

Las autoridades no habían determinado de inmediato qué provocó el derrumbe. El terreno donde cayó el edificio estaba siendo excavado como parte de un proyecto de construcción.