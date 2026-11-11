Colapsa edificio en Brooklyn dejando un muerto y varios heridos

Agentes de los servicios de emergencias de Nueva York trabajan en el lugar donde colpasó un edificio en Brooklyn. ( AP )

Al menos una persona murió y otras 10 resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico, luego de que un edificio de tres pisos se derrumbara el miércoles en Brooklyn, mientras bomberos buscaban sobrevivientes entre los escombros.

Los equipos de emergencia fueron llamados alrededor de las 4:00 de la tarde a la zona de Flatbush, donde el inmueble colapsó al borde de un terreno en construcción. Imágenes aéreas mostraron a decenas de bomberos removiendo los restos y utilizando herramientas para abrirse paso entre ladrillos y madera.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que cuatro personas fueron trasladadas a hospitales en estado crítico y otras seis con heridas leves. Al menos una persona fue rescatada de entre los escombros y llevada en camilla.

Situación actual

El edificio estaba junto a un terreno donde había sido demolida una estructura de un piso para dar paso a un nuevo proyecto de construcción. El solar estaba siendo excavado cuando el derrumbe provocó que los restos del inmueble cayeran dentro de la excavación.

La estructura colindante permaneció en pie, pero parte de una de sus paredes se desprendió y dejó expuestos espacios interiores, incluido un dormitorio y armarios con ropa.

Los bomberos continuaron trabajando durante la noche con perros de búsqueda, drones y equipos de iluminación, mientras retiraban los escombros manualmente en busca de posibles sobrevivientes.

Las autoridades no habían informado de inmediato qué provocó el derrumbe. AP indicó que dejó mensajes al arquitecto, al propietario y al contratista general vinculados al proyecto de construcción, pero no recibió respuesta inmediata.