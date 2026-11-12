A 25 años del vuelo 587, República Dominicana sigue en deuda con sus víctimas

Monumento en Baní, Peravia, en memoria de los fallecidos en el vuelo 587 de American Airlines que dejó 265 víctimas mortales la gran mayoría dominicanos. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El 12 de noviembre de 2001, el accidente del vuelo 587 de American Airlines unió en el duelo a República Dominicana y Estados Unidos. La aeronave, que cubría la ruta entre Nueva York y Santo Domingo, se estrelló en el sector de Belle Harbor, en Queens, y dejó 265 víctimas mortales.

A 25 años de la tragedia, ambos países cuentan con espacios dedicados a recordarlas, pero la manera en que se preservan y honran sus memorias evidencia una diferencia: mientras Nueva York mantiene un homenaje anual, en República Dominicana el memorial de Baní se encuentra deteriorado y no hay actos oficiales programados para conmemorar el aniversario y las promesas de construir un memorial en el país han quedado en el olvido en cada administración.

"Siempre me he quedado con ese amargo de que en los Estados Unidos, la alcaldía de Nueva York, buscó a todos los familiares para que nosotros estuviéramos de acuerdo para ellos levantar un monumento que es en el que nosotros tenemos la ceremonia todos los años. Me hubiera gustado que se hiciera en la República Dominicana", dijo Belkis Lora, presidenta del Comité en Memoria del Vuelo 587.

El monumento de Queens, diseñado por el dominicano Freddy Rodríguez, está ubicado en Beach 116th Street, junto al frente marítimo de Rockaway, a aproximadamente 1.5 kilómetros del lugar donde se estrelló el avión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/9212de40-bc0b-4b99-8c62-1c79626bdaca1757199620211105150142-9b952d15.jpg Entrada del memorial del vuelo 587 de AA, ubicado en Queens NY. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/955e1eb2-1a46-4afd-b225-88a520666be41757198420211105150142-cd3da5da.jpg El monumento a las víctimas del vuelo 587 de AA, está ubicado cerca de la zona donde ocurrió el accidente aquel 12 de noviembre de 2001. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO) ‹ >

Fue inaugurado el 12 de noviembre de 2006, en el quinto aniversario del accidente. Desde entonces, cada año se celebra allí una ceremonia en la que se leen los nombres de las víctimas.

Durante el resto del año, el espacio permanece abierto para que los familiares puedan dejar flores junto a los ladrillos que llevan inscritos los nombres de sus seres queridos.

En República Dominicana, el memorial se inauguró tres años antes, el 27 de junio de 2003, durante el gobierno de Hipólito Mejía.

Fue construido en un terreno donado en una zona conocida como Barrio BHD, en el centro de Baní, municipio al que se dirigían más de 50 pasajeros del vuelo, según un comunicado del bufete Colson Hicks Eidson publicado el 30 de junio de ese año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/071026-caidos-587-juan-guio-9-7a3312e7.jpg Un señor señala en el MemorialManuel Arias Moreta, de 75 años, fue uno de los vecinos que ayudaron a construir el memorial. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/071026-caidos-587-juan-guio-5-3c544b0a.jpg Entrada al monumento de las víctimas del vuelo 587 de American Airlines que se encuentra en Baní, provincia Peravia. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/071026-caidos-587-juan-guio-1-96f3d529.jpg Torre con los nombres de las víctimas banilejas que perdieron la vida en el vuelo 587de American Airlines en 2001. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) ‹ >

La iniciativa fue de Héctor Algarroba, un dominicano residente en Nueva York que perdió a sus padres, Hipólito y Ubencia, en el accidente. La construcción fue financiada por los abogados Mike Eidson y Carlos Silva, en colaboración con la Fundación HHS, de la familia Algarroba.

El arquitecto dominicano Jorge de la Rosa donó sus servicios y supervisó los trabajos, mientras que residentes del sector aportaron tiempo y mano de obra. El diseño original contemplaba un monumento revestido de mármol con los nombres de los fallecidos, rodeado de bancos, árboles y jardines. El paseo incorporaba 265 baldosas, una por cada víctima.

Sin embargo, el espacio que fue concebido para preservar la memoria de los fallecidos dista hoy de aquel proyecto. Llegar al parque resulta complicado para quienes no conocen el municipio: no aparece en las aplicaciones de navegación y algunos residentes consultados no supieron ofrecer indicaciones precisas.

Al llegar, la plaza se asemeja más a un parque abandonado. Algunas de las placas de mármol con los nombres de las víctimas han desaparecido. Doña Emilia lamenta que entre las que faltan estén las de sus hijos.

"Eso lo destruyeron. Ahí no hay nada ya", dice al referirse a las placas. "Estaban ahí, en esa torre que está ahí, pero todo está pelado".

Tanto el Ayuntamiento de Baní como los residentes consultados coinciden en que dos personas acuden con cierta frecuencia para limpiar el lugar y podar los árboles. No obstante, esas labores no han impedido que el deterioro avance y que el estado del parque contraste con el cuidado del memorial de Nueva York.

La situación indigna a Emilia, quien atribuye a actos de vandalismo el daño sufrido por el espacio a lo largo de los años.

Manuel Arias Moreta, de 75 años, fue uno de los vecinos que ayudaron a construir el memorial. A su juicio, el abandono refleja una falta de responsabilidad del ayuntamiento, al que correspondió hacerse cargo del parque después de que la fundación lo entregara.

Arias Moreta considera que el lugar necesita un remozamiento, además de limpieza. Algunas baldosas están rotas y, según explica, representan un peligro para los niños que juegan allí. Cuenta que, antes de la visita del equipo de Diario Libre, una niña chocó con una de ellas y se hirió en una pierna.

Por su parte, Lisselot Zapata, encargada de comunicaciones del Ayuntamiento de Baní, aseguró que no habían recibido quejas específicas sobre el estado del parque, aunque Arias Moreta afirmó que las condiciones actuales llevan años y que él mismo ha realizado reportes.

Zapata también atribuyó a actos de vandalismo la desaparición de las placas con los nombres de las víctimas. Indicó que se han implementado algunas mejoras, como la colocación de filtrantes, y que se realizó un levantamiento para determinar cómo corregir el problema de las placas.

"En ese sentido, ya ellos hicieron el levantamiento para ver cómo lo pueden corregir", explicó. Sin embargo, señaló que el proceso requiere preparar un presupuesto y que, si el costo está dentro de la capacidad económica del ayuntamiento, los trabajos serían sometidos a licitación.

"Es un proceso que no se corrige en un mes porque hay que agotar procesos, hay que hacer levantamientos, se verifica quién puede hacer la corrección o el remozamiento y entonces se manda a licitación si es simple", agregó.

La funcionaria indicó que el ayuntamiento no tiene actividades programadas para conmemorar el accidente, aunque reconoció la importancia de recordar la tragedia por la cantidad de personas que perdió Baní.

Una promesa de memorial en Santo Domingo que nunca se cumplió

El deterioro del parque de Baní no es la única deuda pendiente con las víctimas en República Dominicana. La construcción de un monumento en Santo Domingo, que permita recordar a los fallecidos desde la capital del país, tampoco se ha concretado.

Belkis Lora, presidenta del Comité en Memoria del Vuelo 587, ha defendido durante años la necesidad de que República Dominicana cuente con un espacio de homenaje en su capital. Explicó que incluso se llegó a identificar un terreno en la avenida España y se preparó un primer boceto, pero el proyecto no prosperó.

Lora recordó que también mantuvieron conversaciones con distintos cónsules dominicanos en Nueva York y otras autoridades, sin que las iniciativas llegaran a materializarse.

En 2020, el entonces cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jáquez, anunció que solicitaría la construcción de un memorial en República Dominicana para honrar a las víctimas y ofrecer un espacio de recuerdo a los familiares que viven en el país.

"La pérdida de un ser querido deja una huella indeleble con la que aprendemos a vivir. Aquella tragedia nos cambió la vida a todos y desde entonces cada aterrizaje exitoso se ha convertido en un aplauso insigne que caracteriza orgullosamente la dominicanidad", expresó Jáquez en aquella ocasión.

Seis años después de ese anuncio, no hay indicios de que la propuesta haya avanzado hacia la construcción del monumento.

Actualmente, las familias cuentan con el parque de Baní, pero Lora considera que Santo Domingo también debería tener un espacio conmemorativo que permita a las nuevas generaciones conocer y recordar a quienes murieron en el accidente.

"Me hubiera gustado que se hiciera en la República Dominicana, de verdad que sí", expresó.

Las familias mantienen vivo el recuerdo

Mientras las instituciones dominicanas no tienen actividades oficiales previstas para el 25.º aniversario, son los familiares quienes continúan organizando sus propios homenajes. Doña Emilia, por ejemplo, se encarga de coordinar una misa conmemorativa.

En Nueva York, el acto anual frente al monumento de Queens también se ha convertido en una oportunidad para mantener unidos a los familiares, muchos de los cuales se han mudado a otros estados o regresaron a República Dominicana.

Los niños que quedaron huérfanos aquel día ya son adultos y algunos de los padres que perdieron a sus hijos han fallecido.

El monumento neoyorquino fue posible gracias al respaldo de la Alcaldía, que reunió a los familiares para conocer sus opiniones sobre la construcción de un espacio dedicado a las víctimas. El diseño de Freddy Rodríguez resultó ganador del concurso convocado para seleccionar la propuesta.

Para Lora, preservar estos espacios significa mucho más que mantener una estructura física: representa reconocer a quienes perdieron la vida y acompañar a las familias que todavía cargan con su ausencia.

A 25 años del accidente, mientras en Nueva York los nombres de las víctimas siguen leyéndose cada aniversario frente a un monumento cuidado, en República Dominicana el parque de Baní espera ser recuperado y la capital continúa sin el memorial que sus familiares han reclamado.

La memoria de las 265 personas permanece, sobre todo, en quienes no han dejado de recordarlas.

Karen Veras Licenciada en Comunicación Social, con una maestría en Artes en Periodismo de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, coordina la sección Diario Libre USA, enfocada en temas de la diáspora dominicana y EE. UU.