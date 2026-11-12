OBT cumple 43 años ofreciendo educación y oportunidades de empleo en Nueva York

La formación se complementa con servicios gratuitos de orientación para la búsqueda de empleo. ( SUMINISTRADA )

Con programas de educación, capacitación profesional y asistencia para conseguir empleo, la organización sin fines de lucro Opportunities for a Better Tomorrow (OBT) lleva 43 años trabajando para ampliar las oportunidades de desarrollo de jóvenes y adultos en Nueva York.

Fundada en 1983, la institución dirige sus servicios a personas que enfrentan obstáculos para acceder al mercado laboral, continuar su formación académica o alcanzar una mayor estabilidad económica, entre ellas jóvenes, inmigrantes y adultos desempleados.

Evelyn Ortiz, codirectora ejecutiva de OBT, explicó que uno de los principales ejes de trabajo de la organización es ofrecer herramientas educativas que permitan a los participantes avanzar hacia nuevas oportunidades. Entre sus programas figuran la preparación para el examen de equivalencia de escuela secundaria (GED) y las clases de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL).

Estas iniciativas buscan fortalecer los conocimientos académicos y las habilidades de comunicación de los estudiantes, facilitándoles tanto la continuación de sus estudios como su incorporación al mundo laboral.

Capacitación técnica

La capacitación técnica constituye otro componente de la oferta de OBT. Según Ortiz, la organización imparte formación en áreas como tecnología, soporte en la nube, marketing digital, administración médica y albañilería, con el propósito de preparar a los participantes para las demandas de distintos sectores profesionales.

La formación también se complementa con servicios gratuitos de orientación para la búsqueda de empleo, dirigidos a personas de 18 años en adelante que cumplan con los requisitos de participación.

Este acompañamiento incluye asistencia para elaborar currículums y cartas de presentación, preparación para entrevistas de trabajo, orientación profesional y herramientas para establecer contactos laborales.

Ortiz destacó que estos recursos permiten a los candidatos fortalecer sus perfiles y presentarse con mayor confianza ante posibles empleadores, especialmente quienes necesitan orientación para desenvolverse en el mercado laboral estadounidense.

Impacto en la comunidad

La organización atiende cada año a más de 900 estudiantes adultos, una cifra que refleja el alcance de sus programas educativos y de formación profesional.

Su labor también se extiende más allá de las aulas mediante actividades comunitarias que incluyen ceremonias de graduación, distribución de alimentos durante las festividades, celebraciones especiales y jornadas de chequeos de salud, iniciativas orientadas a respaldar a los participantes y sus familias.

Tras más de cuatro décadas de servicio, OBT mantiene su apuesta por la educación y el desarrollo de habilidades como herramientas para reducir las barreras económicas, promover la independencia y facilitar que más personas puedan construir un futuro con mayores oportunidades