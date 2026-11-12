Van Hollen desafía a Schumer por el liderazgo demócrata en el Senado

El senador demócrata Chris Van Hollen, de Maryland, anunció este jueves que desafiará a Chuck Schumer por el liderazgo de la bancada demócrata en el Senado, al considerar que los resultados de las elecciones de medio mandato reflejan un llamado de los votantes a un cambio.

Van Hollen, de 67 años, dijo que decidió presentar su candidatura porque "el pueblo estadounidense pidió un cambio" y sostuvo que los demócratas necesitan un nuevo liderazgo para afrontar el próximo Congreso.

"Ahora nos corresponde estar a la altura de las circunstancias, y para ello necesitamos un nuevo liderazgo", declaró Van Hollen. "Esto no se trata de una sola persona, sino de responder al llamado del pueblo estadounidense. Por eso me postulo para líder de la mayoría en el Senado".

Según informó The Associated Press, la elección se realizará a puerta cerrada y mediante voto secreto a principios de diciembre. Será la primera contienda disputada por el liderazgo demócrata del Senado en décadas.

Schumer, de 75 años, ha dicho que cuenta con los votos necesarios para mantenerse al frente de la bancada. Tras el anuncio de Van Hollen, aseguró que está dispuesto a debatir sobre el futuro del grupo parlamentario.

"Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos: 55 escaños y seguimos sumando, un resultado increíble, y cuento con los votos necesarios para continuar como líder demócrata", declaró Schumer. "Espero con ilusión liderar nuestra nueva mayoría demócrata y cumplir con las expectativas del pueblo estadounidense".

AP señaló que Schumer ha hablado con los senadores demócratas desde las elecciones y ha comenzado a definir una agenda para 2027. En reuniones privadas esta semana presentó un plan general para sus primeros 100 días en el liderazgo.

"Voy a ganar", dijo Schumer a AP en una entrevista la semana pasada.

La disputa se produce después de que Schumer enfrentara críticas dentro del Partido Demócrata por su decisión de alinearse con los republicanos en una votación sobre gastos en marzo. Aunque posteriormente recuperó respaldo entre sus colegas y encabezó al partido durante el cierre del Gobierno del año pasado, sectores demócratas han reclamado un cambio generacional.

Apoyos y críticas

Van Hollen también ha sido mencionado como posible candidato presidencial. Aunque tiene solo ocho años menos que Schumer, ha buscado proyectarse como una figura de renovación dentro del partido.

El senador electo Abdul El-Sayed, de Michigan, anunció su respaldo a Van Hollen y dijo que la nueva mayoría necesitará un "liderazgo audaz".

"En abril, le pedía al senador @ChrisVanHollen que liderara nuestro grupo parlamentario como candidato, porque lidera con valentía y experiencia", escribió El-Sayed en X. "Necesitamos ambas cualidades ahora mismo. Por eso me enorgullece apoyarlo en su candidatura para liderar nuestra mayoría en el Senado".

Sin embargo, varios demócratas han expresado su respaldo a Schumer, entre ellos el senador electo de Ohio Sherrod Brown, quien derrotó al republicano Jon Husted en las elecciones de la semana pasada.

El senador independiente Angus King, de Maine, quien suele votar con los demócratas, también defendió a Schumer y cuestionó la necesidad de un cambio de liderazgo después de los resultados electorales.

"¿Por qué despedir al mánager cuando acabas de ganar la Serie Mundial?", declaró King.

"Chuck Schumer es uno de los principales artífices de las elecciones más exitosas de la historia moderna, y no veo ninguna razón para cambiar el liderazgo que ayudó a que ese éxito fuera posible".