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Buque de carga choca contra puente entre Nueva Jersey y Filadelfia y provoca caos

La Guardia Costera informó que el buque Strategic Alliance quedó atracado en una instalación de Kinder Morgan en Bristol, donde es inspeccionado

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    Buque de carga choca contra puente entre Nueva Jersey y Filadelfia y provoca caos
    Puente Tacony-Palmyra observado al atardecer. (SHUTTERSTOCK)

    Un buque de carga chocó este jueves contra el puente Tacony-Palmyra, sobre el río Delaware, lo que obligó a cerrar el paso vehicular y provocó una fuerte congestión entre Palmyra, Nueva Jersey, y Filadelfia. No se reportaron heridos.

    La Guardia Costera informó que el buque Strategic Alliance, de 180 metros de eslora y bandera de Singapur, quedó atracado en una instalación de Kinder Morgan en Bristol, Pensilvania, donde era inspeccionado. 

    • La colisión ocurrió alrededor de la 1:15 de la tarde, cuando el puente levadizo estaba abierto para permitir el paso de embarcaciones. El puente permaneció elevado porque otro buque necesitaba cruzar y posteriormente fue bajado, aunque continuó cerrado al tráfico vehicular y peatonal.

    Situación actual

    El puente, inaugurado en 1929, conecta el noreste de Filadelfia con Palmyra a través de la Ruta 73 y registra un promedio estimado de hasta 76,200 vehículos diarios.

    Según el Inventario Nacional de Puentes de 2026, la estructura se encontraba en condiciones "aceptables". La calzada fue evaluada como buena, mientras que la subestructura y la superestructura fueron calificadas como regulares.

    Las autoridades no habían informado cuándo se reabriría el puente y se esperaba una actualización antes de la hora pico de la tarde.

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