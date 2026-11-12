Hilda Mayol sobrevivió al 11S, pero murió dos meses después en el vuelo 587

Hilda Mayol sobrevivió al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, pero exactamente dos meses y un día después murió en otro desastre aéreo que también marcó la historia de la ciudad y de República Dominicana: el accidente del vuelo 587 de American Airlines.

De acuerdo a CNN, Mayol trabajaba en el World Trade Center cuando los aviones secuestrados impactaron contra las Torres Gemelas. Logró salir del edificio entre el humo, el polvo y los escombros y caminó hasta su casa en Manhattan, donde la esperaban su esposo y sus dos hijos.

"Corre por tu vida", le gritó su jefe aquella mañana, mientras intentaban escapar del edificio.

Una mujer trabajadora

Hilda había llegado a Nueva York desde República Dominicana y trabajaba en el restaurante Au Bon Pain, ubicado en el World Trade Center. Recientemente había sido ascendida a cajera y, según su hermana, Iris Joshua, era una mujer trabajadora que siempre buscaba ayudar a su familia en República Dominicana.

Después de sobrevivir al 11S, regresó a su trabajo y continuó con su vida. Sus hijos se encontraban de visita con familiares en San Pedro de Macorís y Hilda estaba ansiosa por volver a verlos.

Por eso pidió permiso en su trabajo y reservó un vuelo para viajar a República Dominicana. Era el vuelo 587, informó su hermana a CNN.

La noche anterior llamó a su hermana para despedirse. Se había arreglado el cabello y estaba lista para viajar. "Estaba bien bonita", recuerda Joshua.

El vuelo que nunca llegó

El 12 de noviembre, Hilda abordó el Airbus A300 en el aeropuerto John F. Kennedy. Poco después del despegue, el avión se estrelló en Belle Harbor, Queens.

A bordo viajaban 260 personas y cinco murieron en tierra. La mayoría de los pasajeros eran dominicanos.

En República Dominicana, su hermana se dirigió al aeropuerto para recibirla. Allí vio en los paneles de llegada el vuelo 587, pero el avión nunca llegaría.

La familia tuvo que aportar muestras de ADN para ayudar a identificar a Hilda. Un mes después, fue sepultada en República Dominicana.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) determinó posteriormente que el accidente ocurrió cuando uno de los pilotos realizó movimientos excesivos e innecesarios del timón de dirección, lo que provocó que parte de la cola se desprendiera y el avión quedara fuera de control.

Una madre que vive en la memoria

Yari Mayol tenía apenas 10 meses cuando murió su madre. Hoy, a sus 25 años, ha reconstruido la historia de Hilda a través de los relatos de familiares.

"Cuando estoy en la República Dominicana, siempre trato de visitar a su familia", dijo Yari. "Siempre me cuentan historias sobre cómo era ella y su carácter, y dicen que les recuerdo mucho a ella, tanto físicamente como en mi forma de ser".

Cada año, Yari visita el memorial de las víctimas del vuelo 587 en Belle Harbor, donde está grabado el nombre de su madre.

Para Iris Joshua, Hilda no fue solo su hermana. Fue alguien que ocupó un lugar parecido al de una madre.

Cada vez que un avión pasa sobre su casa en República Dominicana, recuerda a Hilda y vuelve a sentir la pérdida de aquella mujer que sobrevivió al 11S, pero que dos meses después murió en un vuelo que tenía como destino su país.