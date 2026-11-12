Ejecutan en Texas a hombre condenado por matar a tres niños en 2003

Imagen muestra una camilla utilizada para ejecuciones por inyección letal. ( EFE )

John Allen Rubio, de 46 años, fue ejecutado este jueves en Texas por el asesinato de tres niños pequeños, a quienes apuñaló y decapitó en 2003 en un apartamento de Brownsville.

De acuerdo con la agencia AP, Rubio fue declarado muerto a las 6:47 de la tarde tras recibir una inyección letal en la prisión estatal de Huntsville. Las víctimas fueron Julissa Quesada, de 3 años; John E. Rubio, de 14 meses; y Mary Jane Rubio, de apenas dos meses.

Antes de morir, Rubio agradeció a sus familiares y amigos por su “amor y comprensión” y dijo que ya no era la misma persona que antes. También expresó su amor por su pareja, Angela Camacho, quien cumple cadena perpetua por su participación en los asesinatos.

“Quiero pedir disculpas a la familia de mi esposa”, dijo Rubio. “No puedo cambiar el pasado, pero puedo decirles que mi vida se acabará. Pero eso no los hará felices”.

“Dentro de poco estaré con mis hijos”, añadió. “Estoy listo para ir al cielo a estar con mi Señor y Salvador”.

Rubio y Camacho fueron acusados de matar a los niños en el apartamento que compartían en Brownsville. Camacho se declaró culpable y recibió cadena perpetua.

La primera condena a muerte de Rubio fue anulada por un tribunal de apelaciones, que determinó que declaraciones de Camacho habían sido admitidas indebidamente como prueba. En su segundo juicio, Rubio volvió a declararse inocente por razón de demencia, pero fue declarado culpable y condenado nuevamente a muerte.

Los abogados defensores sostuvieron que Rubio padecía esquizofrenia paranoide y que su infancia, marcada por violencia doméstica y consumo de drogas, afectó su desarrollo. Los peritos de la fiscalía rechazaron ese diagnóstico.

Dos ejecuciones en un día

Horas antes de la ejecución de Rubio, Oklahoma ejecutó a James Pavatt, de 73 años, por el asesinato a tiros de Rob Andrew, un ejecutivo publicitario de 39 años, ocurrido en 2001.

Pavatt mantenía una relación con la esposa de Andrew, Brenda, quien también fue condenada por el asesinato y permanece en el corredor de la muerte de Oklahoma.

Las ejecuciones de Rubio y Pavatt fueron las número 36 y 37 en Estados Unidos este año, según AP, que señaló que el país se encamina a superar nuevamente las 40 ejecuciones anuales