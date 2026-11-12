"La gente dice que han pasado 25 años, pero para mí es como si hubiese sido ayer", dijo entre lágrimas Belkis Lora al recordar el último abrazo que le dio a su único hermano varón, José Francisco, de 44 años el 12 de noviembre de 2001, antes de dejarlo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York (JFK) para abordar el vuelo 587 de American Airlines que lo llevaría de regreso a República Dominicana.

Mientras la prensa nacional e internacional aún seguía dando cobertura a los atentados del 11 de septiembre, sus víctimas y las repercusiones que dejaron, otra tragedia sacudió inesperadamente a Nueva York. El accidente del vuelo 587 volvió a sumir a la ciudad en el miedo y la incertidumbre, ante el temor de que se tratara de un segundo atentado terrorista.

Para ese entonces, Belkis trabajaba para la misma aerolínea del siniestro y había ayudado a su hermano a encontrar un boleto de avión. Luego de dejarlo en el JFK y despedirse, se marchó a su trabajo en el Aeropuerto La Guardia, donde minutos después se enteró de que "un avión se había caído".

Al principio no tenía la certeza de que se tratara del mismo vuelo. Sin embargo, cuando escuchó que la aeronave había despegado a las 9:14 de la mañana, y que dos minutos después se estrelló, tuvo el presentimiento de que su hermano viajaba en ella.

"Ahí mi corazón me dijo, ese es el avión donde iba tu hermano", relató Lora, presidenta del Comité en Memoria del Vuelo 587, una organización que fue fundada por los familiares de las víctimas para orientar y guiar a los familiares durante el proceso de identificación de los cuerpos y que se ha mantenido en el tiempo.

Sus compañeros intentaron tranquilizarla y le pidieron que no se desesperara hasta tener confirmación. Pero ella sentía que ya conocía la respuesta. "Yo decía, Dios mío, dejé a mi hermano hace como media hora y ahora ya no está", recordó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-10-25-at-14908-pm-2-8098fdac.jpeg Belkis Lora junto a su hermano José Francisco. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-10-25-at-14908-pm-3-b4e846cf.jpeg Fotografía de José Francisco en el monumento a las víctimas en Queens, NY, en el lugar donde se estrelló el avión. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-10-26-at-50718-pm-2-41d16839.jpeg José Francisco junto a sus hermanas. (SUMINISTRADA) ‹ >

Las historias y los testimonios de los familiares siguen provocando conmoción y evocando un dolor que difícilmente el paso del tiempo ha podido sanar. Algunos enterraron cuerpos que creían que pertenecían a sus seres queridos y que, tiempo después, tuvieron que ser exhumados al descubrirse que no eran sus familiares.

Otros solo recibieron partes de los cuerpos, mientras que hubo quienes nunca tuvieron restos que sepultar y se sometieron a pruebas de ADN con la esperanza de identificarlos, pero estos nunca aparecieron.

La tragedia, que ocurrió dos meses después de los atentados del 11 de septiembre, se convirtió en uno de los accidentes aéreos más mortíferos de la historia de Estados Unidos y dejó una profunda huella en la comunidad dominicana residente en Nueva York y en República Dominicana.

"Mi mamá viajó en el vuelo equivocado": la historia de Virgilia Tavárez

Virgilia Tavárez había sobrevivido a un cáncer de pulmón en etapa cuatro y había construido su vida alrededor de sus hijos y nietos. Viajó a Nueva York para visitar a su familia y regresaba a República Dominicana cuando murió, junto a su nieto Steven Lora, en el vuelo 587 de American Airlines.

Para su hija Karen Tavárez, la tragedia estuvo marcada por una circunstancia que todavía le cuesta asimilar: su madre debía regresar a República Dominicana el 10 de noviembre, pero terminó viajando dos días después en el vuelo que se estrelló en Queens. "Mi mamá, lamentablemente... viajó en el vuelo equivocado. Su boleto de avión era del día 10 de noviembre. Era del día 10, yo tengo su boleto", recordó Karen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-06-at-45814-pm-1-cf0b6cf9.jpeg DoñaVirgilia Tavarez cuando llegó a los Estados Unidos. (SUMINISTRADA)

Virgilia había llegado a Nueva York después de los atentados del 11 de septiembre para compartir con sus hijas, que habían nacido y crecido en esa ciudad. Durante su estadía también estuvo junto a Steven, de tres años, quien había viajado desde República Dominicana con ella. Para Karen, Virgilia no debe ser recordada únicamente como una de las víctimas del vuelo 587.

La recuerda como una mujer que sobrevivió a un cáncer de pulmón en etapa cuatro y que, pese a las dificultades, logró sacar adelante a su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-06-at-45814-pm-7f5dca7e.jpeg La sargento Rhaysa Tavarez junto a Steven Lora. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-06-at-45758-pm-cf79c816.jpeg De izquierda a derecha doña Virgilia, su hijo Francis, Cindy, madre de Steven Lora, la sargento Rhaysa y Karen Tavarez. (SUMINISTRADA) ‹ >

Ya no celebra como antes

Johan Tejeda cumplía 16 años cuando se enteró que su madre, Guadalupe, y su hermana, Adeline, perdieron la vida al estrellarse el vuelo 587. Ambas tenían planificado dirigirse a San Cristóbal, de donde era nativa la familia de Guadalupe, para celebrar el aniversario del joven, sin embargo, la tragedia cambiaría para siempre como él y su familia recordarían la fecha.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/4811623379379376585242044626316365168738923n-79971d73.jpg En el círculo blanco se observa cuando el avión de American Airlines iba en picada. (SUMINISTRADA)

El viaje de Guadalupe y su hija estaba programado para una semana antes, pero Johan recuerda que su madre lo llamó y le informó que había cambiado el vuelo para llegar justo para su cumpleaños.

"Lo que más me duele, que fue el mimitico día de mi cumpleaños, o sea, cada vez que yo cumpla años también lo cumplen mi mamá de muerta y mi hermana", recordó.

Ese día, Johan trabajaba en el colmado de su papá en Boca Canasta, Baní, su hermano le concedió salir primero del negocio para que llegara antes a San Cristóbal.

Recuerda que al salir del colmado un vendedor ya comentaba sobre el accidente, pero hoy a sus 41 años, reconoce que su mente de adolescente pasó por alto esa información.

Fue cuando llegó con los familiares de su madre y los vio llorar que comenzó a sospechar que algo iba mal. Veinticinco años después de la tragedia, Johan cuenta que no ha vuelto a celebrar su cumpleaños por respeto a su madre y su hermana, incluso sus familiares se abstienen de darle sus felicitaciones por el significado que adquirió la fecha.

José "Pappy" LaFontaine, el hombre que hizo del merengue una forma de vida

José "Pappy" LaFontaine llegó a Nueva York en 1969 y convirtió su pasión por la música dominicana en una forma de vida. Fue promotor de artistas, trabajó en la radio y dedicó buena parte de su trayectoria a llevar el merengue a los escenarios y comunidades dominicanas en Estados Unidos.

LaFontaine se abrió camino en la radio hispana de Nueva York y posteriormente se dedicó a promover artistas dominicanos. Ayudaba con presentaciones, giras y trámites de visas, mientras mantenía en su apartamento una oficina y un espacio dedicado a la música.

Su vínculo con República Dominicana nunca desapareció. Viajaba con frecuencia al país y mantenía una relación cercana con los artistas y el movimiento musical dominicano.

"Papi era el amor de mi vida. Ese papá mío era una cosa increíble. Papi conmigo fue un ángel. Y todavía lo es"., recuerda Melvin al describir al hombre que lo crió desde pequeño y que, según cuenta, siempre quiso lo mejor para él.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-06-at-45725-pm-2-81ffc99f.jpeg José "Pappy" LaFontaine, junto a Melvin LaFontaine, uno de sus hijos. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-06-at-45725-pm-39e44187.jpeg José "Pappy" LaFontaine en una portada de periódico. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-06-at-45725-pm-1-30281903.jpeg José "Pappy" LaFontaine, junto a Melvin LaFontaine. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-06-at-45726-pm-c2eb23d1.jpeg El nombre de José "Pappy" LaFontaine en el monumento a las víctimas del vuelo ubicado en el mismo lugar donde ocurrió el accidente. (SUMINISTRADA) ‹ >

"Se me fue la vida"

A 25 años de la tragedia del vuelo 587, doña Emilia Peguero todavía recuerda la emoción con la que sus hijos Elvis y Hilton preparaban su regreso al país después de emigrar de manera irregular a los Estados Unidos a principios de los noventa. "Ellos iban a venir por primera vez", dijo sobre el vuelo en el que perdió a sus dos hijos, los mayores de cuatro.

Según cuenta, sus hijos, de 36 y 35 años, hicieron coincidir su viaje con las patronales que celebra el pueblo en honor a la Virgen de Regla cada año durante unos 10 días. Además, se iban a encontrar con sus padres que habían llegado una semana antes.

En un principio, solo uno de ellos estaba interesado en viajar, pero logró convencer a su hermano. Los dos llegaron temprano al aeropuerto JFK para tomar el vuelo. Su hermano menor fue quien los llevó. Mientras tanto, en Baní, su familia se preparaba para darles la bienvenida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-10-at-100325-am-1-30fffe1d.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-10-at-100325-am-c0ee0b66.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-10-at-100325-am-2-65cd7335.jpeg ‹ >

Doña Emilia recordó que estaba cocinando lo que los muchachos comerían cuando llegaran, cuando su esposo entró y le dijo "tú no sabe, que se cayó el avión que venía para acá". "Yo me puse loca, yo no sé, yo como que se me fue la vida", dijo al recordar día.

Para Emilia, de 80 años, los momentos posteriores a la noticia fueron una sucesión rápida de hechos a los que prestó poca atención debido a la desesperación que envolvió a la familia, tanto en Estados Unidos como en su casa en Baní.

"Eso es muy terrible. Yo no sé cómo yo estoy viva. Yo he pasado tantas que es Dios que me tiene parada a mí" Doña Emilia Peguero Madre de dos de las víctimas del vuelo 587 “

En el apartamento de la planta baja de un edificio de cuatro pisos, en el centro de Baní, doña Emilia pasa los meses en que está en República Dominicana. Al entrar en su hogar, llama la atención un cuadro pintado a mano que la muestra junto a su exesposo y sus cuatro hijos.

"Al que no se le ha muerto un hijo, no sabe lo que es dolor", dijo Emilia.

"No me voy a olvidar de mis hijas": 25 años después, Dionisio Guerrero sigue viviendo con la ausencia

Dionisio Guerrero llevó a su esposa, Damary, y a sus hijas Diomary y Dariana al aeropuerto el 12 de noviembre de 2001. Se despidió de ellas con besos y abrazos sin imaginar que sería la última vez que las vería.

Las tres murieron poco después en el accidente del vuelo 587 de American Airlines. Han pasado 25 años, pero para Guerrero el tiempo no ha conseguido borrar la pérdida. "Eso hace ya este mes va a hacer 25 años y parece que hace 25 días", dice al recordar a su familia.

Damary era, según la describe, una mujer dulce, responsable y dedicada a sus hijos. La pareja se había casado en República Dominicana, donde tuvo a su primer hijo, y posteriormente Guerrero emigró a Estados Unidos. Allí se reunieron y tuvieron a sus dos hijas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/8d160362-be80-4e7f-b634-8c0561b2978b-0ce3654d.jpg Dariana, Damary y Diomary Guerrero, esposa e hijas de Dionisio Guerrero. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/218ce932-b09d-4b99-920e-651b3ef061fb-d8c8bd77.jpg Damary, la esposa de Dionisio (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/42223d10-de10-492c-b60b-384a6f4aab18-486c75ba.jpg Diomary, hija de Dionisio Guerrero. (SUMINISTRADA) ‹ >

La familia compartía los domingos, visitaba parques y viajaba junta. Guerrero recuerda especialmente a Damary como una mujer maravillosa y asegura que nunca volvió a encontrar a alguien después de su muerte. Reconoce que recibió tratamiento psicológico durante casi dos años y que todavía la llegada de noviembre revive el dolor.

Dos minutos bastaron para cambiarlo todo

La tragedia ocurrió la mañana del 12 de noviembre de 2001, cuando el vuelo 587 de American Airlines, un Airbus A300-605R que cubría la ruta entre Nueva York y Santo Domingo, se precipitó sobre una zona residencial de Belle Harbor, en Queens, apenas un minuto y 40 segundos después de despegar del aeropuerto John F. Kennedy.

A bordo viajaban 251 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación. Ninguno sobrevivió.

El impacto también provocó la muerte de cinco personas que se encontraban en tierra, para un total de 265 víctimas.

El avión había despegado a las 9:14 de la mañana y, durante el ascenso, se encontró con la turbulencia generada por un Boeing 747 de Japan Airlines que había partido poco antes y seguía una ruta similar.

La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) determinó que, después de ese encuentro con la turbulencia, el copiloto realizó movimientos innecesarios y excesivos con los pedales del timón de dirección, alternando repetidamente hacia la izquierda y la derecha.

Las maniobras provocaron fuerzas aerodinámicas que superaron los límites de diseño de la aeronave y ocasionaron que el estabilizador vertical, la estructura ubicada en la cola del avión que contribuye a mantener su estabilidad direccional, se desprendiera en pleno vuelo.

La pérdida de esa pieza hizo que los pilotos perdieran el control de la aeronave, que terminó estrellándose contra las viviendas de la comunidad neoyorquina.

En su informe final, publicado en octubre de 2004, la NTSB estableció que la causa probable del accidente fue el desprendimiento del estabilizador vertical debido a las cargas generadas por las maniobras excesivas del copiloto.

La investigación también identificó como factores contribuyentes las características del sistema de control del timón del Airbus A300-600 y algunos elementos del programa de entrenamiento avanzado de maniobras de American Airlines.

Karen Veras Licenciada en Comunicación Social, con una maestría en Artes en Periodismo de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, coordina la sección Diario Libre USA, enfocada en temas de la diáspora dominicana y EE. UU.

Génesis Mencía Es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica Santo Domingo.