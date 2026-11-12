Adriano Espaillat lamenta el asesinato de dos dominicanos en Nueva York y pide justicia

Elsa Espina-Espinal, de 55 años, y Wilgen Elias Severino-Tatis, de 66. ( TOMADA DE REDES SOCIALES )

El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat lamentó este jueves el asesinato de dos dominicanos en East Harlem, Nueva York, y pidió justicia para las víctimas.

"Me encuentro profundamente consternado e indignado por el asesinato de mis constituyentes Elsa Espina Espinal y Wilgen Elías Severino Tatis, ocurrido en East Harlem. Se trata de un hecho extremadamente doloroso y lamentable que enluta a dos familias y conmociona a toda nuestra comunidad", dijo el representante del distrito 13 de Nueva York.

"He estado en contacto con los familiares de las víctimas, a quienes he expresado mi solidaridad y mis más sinceras condolencias en este momento de profundo dolor. Quiero que sepan que no están solos y que cuentan con mi apoyo y acompañamiento", agregó el político en una declaración publicada este jueves.

Espina Espinal, de 55 años, y Severino Tatis, de 66, ambos dominicanos, fueron hallados muertos con heridas de bala dentro de un apartamento del complejo residencial Gaylord White Houses, en East Harlem, la noche del pasado 5 de noviembre. La mujer trabajaba como cuidadora domiciliaria y estaba a cargo de atender a Severino Tatis.

Las autoridades neoyorquinas investigan el caso como un doble homicidio.

"Mantengo conversaciones con la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica S. Tisch, para dar seguimiento a este caso y procurar que se realice una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias de este doble homicidio, identificar a los responsables y garantizar que quienes cometieron este crimen sean llevados ante la justicia", señaló.

El representante también pidió a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a la investigación que se comunique con la línea de Crime Stoppers del NYPD, al 1-800-577-TIPS (8477).

Para aportar información en español, puede llamar al 1-888-57-PISTA (74782). Todas las llamadas son confidenciales.

"No podemos permitir que un crimen de esta naturaleza quede impune. Elsa y Wilgen merecen justicia, y sus familiares merecen respuestas", expresó.

El hallazgo

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el periódico Daily News, los cuerpos fueron descubiertos alrededor de las 10:34 de la noche por una vecina que acudió al apartamento y encontró la puerta sin seguro.

Severino Tatis fue hallado con las manos atadas y una herida de bala en la cabeza, mientras que Espina Espinal yacía a su lado, también sin vida, con un disparo en la parte superior de la cabeza.

La dominicana trabajaba desde hacía 18 años como cuidadora de personas enfermas.

El hallazgo se produjo después de que la agencia para la que trabajaba Espina Espinal intentara comunicarse con ella al notar que no había acudido a la vivienda de otro paciente al que debía atender.

Ante la falta de respuesta, la agencia contactó a uno de sus hijos, quien tenía el número telefónico de una vecina de Severino Tatis. La mujer se dirigió al apartamento y encontró los cuerpos.

Hasta el pasado viernes, las autoridades no habían informado sobre arrestos ni establecido el motivo del doble homicidio. Tampoco habían precisado cuánto tiempo llevaban fallecidas las víctimas cuando fueron encontradas.