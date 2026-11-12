EE. UU. supera las 483,000 deportaciones en 2026, la cifra más alta en la historia de ICE

Fotos compartidas de Oscar Belgal durante operativo del ICE en Nueva York. ( TOMADA POR EL RR SS )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este jueves que durante el año fiscal 2026 registró la mayor cantidad de arrestos y deportaciones en sus más de dos décadas de existencia.

Según un comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia realizó más de 491,000 arrestos por motivos migratorios y llevó a cabo 483,200 deportaciones entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

"No podría estar más orgulloso de los valientes hombres y mujeres de ICE, quienes acaban de batir nuevos récords históricos", declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin. "El año fiscal 2026 registró el mayor número de deportaciones y arrestos de ICE en toda su historia", agregó.

De acuerdo con el comunicado, el total de arrestos superó los menos de 427,000 registrados durante los tres años fiscales completos de la administración de Joe Biden (2022, 2023 y 2024) combinados. Además, fue más de seis veces el total del año fiscal 2021, cuando se reportaron poco más de 74,000 arrestos.

Solo en septiembre, los agentes del ICE realizaron más de 48,000 arrestos, lo que representa un aumento de más del 300 % respecto al promedio registrado durante ese mes en la administración Biden.

Según Mullin, septiembre de 2026 fue el mes de septiembre con más arrestos en la historia de la agencia.

El comunicado destaca que estos resultados se produjeron después de varios récords mensuales consecutivos. En agosto, el ICE registró 50,925 arrestos, la mayor cifra para un solo mes, por encima de los 50,208 reportados en julio y los 43,900 de junio.

El balance del año fiscal 2026 incluye casi 475,000 arrestos administrativos, una cifra que el DHS presentó como la más alta en la historia del ICE.

Las deportaciones

El departamento también informó que las 483,200 deportaciones del año fiscal 2026 superaron el récord anterior de 442,640, registrado en el año fiscal 2025.

Según el comunicado, el total se acercó a las 486,240 deportaciones que sumaron los años fiscales 2022, 2023 y 2024, los tres ejercicios fiscales completos de la administración Biden.

Asimismo, fue más de ocho veces el total del año fiscal 2021, cuando se registraron poco más de 59,000 deportaciones, indicó el DHS.

Mullin atribuyó los resultados al liderazgo del presidente Donald Trump y sostuvo que este ha permitido al ICE ampliar sus acciones para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados, como parte de la política de seguridad del Gobierno.

El DHS afirmó que más de tres millones de migrantes han abandonado Estados Unidos durante la actual administración Trump. Según el balance del departamento, hasta octubre se habían registrado casi 1.2 millones de deportaciones y más de 1.25 millones de arrestos durante esa gestión.

El ICE comenzó a operar en marzo de 2003 como parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creado mediante la Ley de Seguridad Nacional de 2002 en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.