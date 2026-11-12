Un indocumentado es acusado de amenazar con poner una bomba y secuestrar vuelo de United Airlines

Un avión de United Airlines se eleva hacia el cielo. ( SHUTTERSTOCK )

Un inmigrante indocumentado de origen hondureño que ingresó a Estados Unidos en 2019 después de ser deportado dos veces y solicitó asilo tras asegurar que temía ser perseguido en su país por ser transgénero amenazó con hacer estallar un avión de United Airlines que despegaba de Nueva Jersey el pasado lunes 9 de noviembre.

Rony Alexander Gómez Alberto, de 34 años y residente de Nueva York, afirmó tener una bomba e intentó asaltar la cabina del vuelo 2174 de United Airlines que tenía como destino Nueva Orleans el lunes por la noche, lo que provocó que los pilotos emitieran una alerta de secuestro.

Según medios estadounidenses, el vuelo, con 46 pasajeros y seis tripulantes a bordo, despegó del Aeropuerto Internacional de Newark alrededor de las 09:30 de la noche y poco después los pilotos informaron por radio de un intento de intrusión en la cabina.

"Se cambió de ropa y se puso todo negro antes de intentar llegar a la cabina", se oye decir a las autoridades locales en la grabación de audio.

Fue arrestado por la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Jefferson en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans tras el aterrizaje del avión, que ocurrió sin inconvenientes alrededor de las 11:15 de la noche.

Las grabaciones de audio del control de tráfico aéreo revelaron que el desequilibrado fue detenido en la parte trasera del avión después de que la tripulación lo convenciera de dirigirse allí para permitir que la aeronave aterrizara de forma segura.

Historial de reingreso

Gómez Alberto había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones antes de regresar al país en 2019 y solicitar asilo, según informó The New York Post.

De acuerdo con el medio, fue detenido por primera vez en septiembre de 2011 cerca de El Indio, Texas, y nuevamente en octubre de 2014 en Columbus, Nuevo México.

En 2019 ingresó por un puerto de entrada en San Ysidro, California. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un juez le concedió asilo después de que alegara temer persecución en Honduras por ser una persona transgénero, lo que le permitió permanecer en Estados Unidos.

Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson, acusado de amenazas de bomba, amenazas terroristas y alteración del orden público.

El 10 de noviembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una solicitud de detención migratoria ante las autoridades locales para que no lo liberaran sin notificar previamente a esa agencia, informó el DHS, que lo considera una amenaza para la seguridad pública.