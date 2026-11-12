Investigan causas del derrumbe en Brooklyn que dejó ocho muertos

Agentes de los servicios de emergencias de Nueva York trabajan en el lugar donde colpasó un edificio en Brooklyn. ( AFP )

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó el derrumbe de un edificio de tres plantas en Brooklyn que dejó ocho muertos y 18 heridos, mientras los bomberos concluyeron el jueves las labores de rescate tras recuperar a la última víctima entre los escombros.

El inmueble colapsó el miércoles por la tarde mientras trabajadores realizaban excavaciones en un terreno contiguo, en Flatbush. El derrumbe dejó una enorme cantidad de ladrillos, madera y otros restos sobre la excavación.

De acuerdo con la agencia AP, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó inspecciones en unos 100 sitios de construcción vinculados a empresas relacionadas con el proyecto y prometió determinar responsabilidades.

"Si hay alguien o alguna entidad que opere en esta ciudad y que sea responsable de lo sucedido, le exigiremos responsabilidades por completo", declaró Mamdani durante una rueda de prensa.

Entre las ocho víctimas había dos niños, de 9 y 10 años, y adultos de entre 22 y 31 años. Según el consulado de Colombia en Nueva York, los menores eran colombianos, al igual que uno de los adultos fallecidos.

Las víctimas fueron identificadas como Nicole Daniela Salvada Rodríguez, de 9 años; Juan Daniel Salvada Guzmán, de 31; Kevin Santiago Reyes González, de 10; Ndiaye Mamadou, de 31; Barry Mamadou, de 23; Gabriel Sigüencia, de 22; Édgar Sapón, de 26; y José Luis Caguana Cosquillo, de 26.

Algunas de las víctimas eran originarias de México, Colombia, Ecuador y Trinidad. Dos de los fallecidos eran trabajadores de la construcción.

Una investigación que podría tomar tiempo

Las autoridades todavía no han determinado qué provocó el derrumbe. Un experto en seguridad de la construcción señaló que podría tratarse de un problema de diseño, construcción o de los trabajos que se realizaban en el terreno, según AP.

"Podría tratarse de un fallo de diseño, un fallo de construcción o algún tipo de trabajo que se estuviera realizando", dijo Glenn Corbett, experto en seguridad en la construcción del John Jay College de Nueva York.

Corbett señaló que aparentemente pudo haber fallado el sistema de apuntalamiento de la excavación, aunque será necesaria una investigación más profunda para establecer qué ocurrió.

Los registros municipales muestran que el terreno había sido preparado para una excavación de más de 4.5 metros de profundidad y que los planes contemplaban diferentes sistemas para apuntalar los muros.

Vecinos habían reportado problemas

El derrumbe también generó cuestionamientos sobre las condiciones de la obra. Un testigo dijo haber visto ladrillos caer minutos antes del colapso, mientras residentes de edificios cercanos afirmaron que habían observado grietas y atribuido su aparición a las vibraciones provocadas por los trabajos.

Dervie Mapp, una residente de la zona, dijo que los vecinos se habían quejado durante meses por el proyecto y que el propietario de su edificio llegó a contratar ingenieros para inspeccionarlo.

Los registros del Departamento de Edificios de Nueva York muestran que en marzo se emitió una orden de paralización de los trabajos de demolición en el terreno, después de que los inspectores determinaran que no se estaban tomando medidas adecuadas para proteger las estructuras vecinas.

En abril, los inspectores constataron que los trabajos habían continuado pese a la orden. Las autoridades posteriormente permitieron reanudarlos después de que, según el departamento, fueran corregidos los problemas detectados.

Rescates entre los escombros

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas entre una enorme montaña de restos, utilizando sierras, picos y excavadoras. Cuatro personas fueron rescatadas durante la madrugada del jueves, mientras los bomberos continuaban buscando posibles sobrevivientes.

El miércoles, los equipos también rescataron a una mujer embarazada, quien fue colocada en una camilla y trasladada rápidamente a una ambulancia.

Los escombros incluían colchones, ropa, zapatos, un refrigerador y un lavabo roto. Algunos trabajadores de la construcción que sobrevivieron al derrumbe ayudaron posteriormente a los bomberos en las labores de rescate.

Entre los fallecidos estaba José Luis Caguana Cosquillo, un trabajador ecuatoriano de 26 años. Su hermano, Carlos Caguana, dijo que tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño.

"Él era el único sostén de la familia", declaró Caguana a WNBC-TV.

La investigación continuará mientras las autoridades revisan los permisos, los trabajos realizados en el terreno y las condiciones estructurales del edificio antes del derrumbe.