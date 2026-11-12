María Elvira Salazar: cuatro victorias frente al revés republicano

La congresista republicana María Elvira Salazar habla frente a sus simpatizantes este martes, en Miami (Estados Unidos). ( EFE )

Durante más de tres décadas interrogó a presidentes, enfrentó a dictadores ante las cámaras y relató las crisis que sacudieron América Latina. Hoy, María Elvira Salazar ocupa el otro lado de la entrevista: es una de las congresistas republicanas de origen hispano que han logrado consolidarse en Washington, donde acaba de asegurar su cuarto mandato consecutivo tras una de las elecciones más reñidas de su carrera.

La victoria de Salazar, nacida en Miami e hija de exiliados cubanos, fue confirmada el martes 10 de noviembre, una semana después de las elecciones legislativas estadounidenses. La republicana derrotó al demócrata Eliott Rodriguez, también antiguo presentador de televisión, por apenas 1,086 votos, según los resultados del recuento difundidos por CBS Miami.

El estrecho margen contrasta con sus triunfos anteriores y refleja la competencia electoral en el distrito 27 de Florida, que comprende sectores de Miami y Coral Gables. Su nuevo período en la Cámara de Representantes comenzará en enero de 2027.

De periodista a congresista

Graduada en Comunicación en la Universidad de Miami, con una maestría en Administración Pública en la Escuela Kennedy de Harvard, su carrera periodística transcurrió por cadenas como Univision, Telemundo, CNN en Español, América TeVé y Mega TV. Cubrió conflictos internacionales, incluida la guerra civil de El Salvador, y entrevistó a figuras como Fidel Castro, Augusto Pinochet y Nicolás Maduro.

Durante su trayectoria televisiva recibió cinco premios Emmy, según su biografía oficial en la Cámara de Representantes. Su presencia en los medios hispanos del sur de Florida le proporcionó reconocimiento público antes de ingresar a la política.

Su primera candidatura republicana llegó en 2018, cuando perdió frente a Donna Shalala, exsecretaria de Salud durante la administración de Bill Clinton. Dos años después volvió a enfrentarla y consiguió su primer escaño en el Congreso.

En 2022 derrotó a la demócrata Annette Taddeo con el 57.3 % de los votos, mientras que en 2024 amplió su respaldo hasta el 60.4 % frente a Lucia Báez-Geller.

La ajustada victoria de noviembre de 2026 interrumpe esa tendencia de márgenes crecientes, aunque le permite mantener una representación legislativa que conserva desde enero de 2021.

Sus diferencias con Trump

La relación de Salazar con Donald Trump ha combinado coincidencias políticas y desacuerdos, especialmente en materia migratoria.

La congresista ha respaldado posiciones republicanas sobre economía y política exterior, además de defender sanciones y otras medidas de presión contra los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Sin embargo, en septiembre de 2026 cuestionó públicamente la política de deportaciones del presidente estadounidense. En un video difundido durante la campaña electoral, advirtió que las medidas habían ido demasiado lejos y sostuvo que numerosos hispanos que apoyaron a Trump en 2024 se sentían traicionados.

Sus declaraciones provocaron críticas de los demócratas, quienes recordaron su respaldo a iniciativas destinadas a fortalecer los controles migratorios.

Una de sus principales propuestas legislativas es la Ley Dignidad (Dignity Act), presentada nuevamente en julio de 2025 junto con la demócrata Verónica Escobar, de Texas.

La iniciativa bipartidista plantea reforzar la seguridad fronteriza, modificar el sistema de asilo y establecer mecanismos de regularización para determinados inmigrantes indocumentados que cumplan requisitos específicos.

El proyecto ha encontrado resistencia entre sectores republicanos contrarios a cualquier mecanismo de regularización migratoria.

Su defensa de República Dominicana

Los vínculos de Salazar con la República Dominicana adquirieron especial notoriedad en noviembre de 2022, cuando cuestionó una alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo sobre posibles prácticas discriminatorias contra ciudadanos estadounidenses de piel oscura durante operativos migratorios.

La advertencia estaba relacionada con denuncias sobre controles de inmigración que afectaban particularmente a personas de ascendencia haitiana.

Salazar rechazó el pronunciamiento de la administración de Joe Biden y consideró que perjudicaba la imagen de un país aliado de Washington.

En un comunicado difundido el 22 de noviembre de 2022, calificó la alerta como un insulto a la República Dominicana y solicitó su reconsideración.

También cuestionó que Estados Unidos emitiera esa advertencia sobre territorio dominicano mientras mantenía relaciones turísticas con Cuba, cuyo gobierno ha sido objeto de sus críticas durante décadas.

La controversia continuó en 2023, cuando Salazar y el congresista demócrata de origen dominicano Adriano Espaillat realizaron gestiones ante el Departamento de Estado para solicitar explicaciones y cambios en la comunicación.

En abril de ese año, las autoridades estadounidenses actualizaron sus recomendaciones de viaje y eliminaron la advertencia anterior. Salazar celebró la decisión y destacó las gestiones realizadas junto con Espaillat, aunque el cambio no resolvía las denuncias que habían motivado la alerta inicial.

Contactos políticos

La relación de Salazar con el país también se ha manifestado en encuentros con representantes dominicanos.

El 19 de julio de 2023 recibió en Washington a una delegación integrada, entre otros, por Pelegrín Castillo, Juan Daniel Balcácer, Rafaela Alburquerque y Maritza de Ortiz, presidenta del Partido de Acción Liberal.

En la reunión participó Espaillat, representante demócrata por Nueva York, con quien Salazar había coincidido en las gestiones relacionadas con la advertencia de viaje.

La congresista difundió imágenes del encuentro, incluida una fotografía con la bandera dominicana, y destacó la importancia de las relaciones bilaterales.

Durante su permanencia en Washington, Salazar también ha ocupado posiciones vinculadas con la política exterior estadounidense. Presidió el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y ha integrado la Comisión de Servicios Financieros.

Desde esas responsabilidades ha participado en debates sobre democracia, derechos humanos, inversiones y relaciones de Estados Unidos con América Latina.

Para la República Dominicana, sus intervenciones tienen relevancia por la estrecha relación comercial, migratoria y diplomática entre ambos países.

Su tercera reelección prolonga una trayectoria política iniciada después de décadas de exposición televisiva. Pero el reducido margen de su última victoria también revela que la congresista afrontará su cuarto mandato en un distrito electoral mucho más disputado que en las dos contiendas anteriores.