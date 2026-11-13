Al menos cinco vuelos son cancelados desde RD hacia EE. UU. por restricciones de la FAA

Foto de archivo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Al menos cinco vuelos que conectan República Dominicana con Estados Unidos fueron cancelados este viernes debido a las restricciones temporales a las operaciones aéreas dispuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Vuelos afectados

Los vuelos afectados corresponden a operaciones de JetBlue desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), entre ellos los servicios con destino a Fort Lauderdale, Orlando y Nueva York.

De acuerdo con la información suministrada por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), al viernes en la noche permanecían en tierra los vuelos de JetBlue B6 590, con destino a Fort Lauderdale (FLL); B6 2510 y B6 2110, hacia Nueva York (JFK), y B6 606, con destino a Orlando (MCO). También se encontraba en tierra un vuelo de carga.

En el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, también se reportó afectado un vuelo de Delta con destino a Atlanta (ATL).

Aerodom informó que las restricciones temporales de la FAA podrían provocar retrasos, cambios de horario y cancelaciones en los vuelos desde y hacia los aeropuertos que administra.

Recomendaciones oficiales

La empresa recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto y mantenerse atentos a las informaciones oficiales.

Aerodom indicó que permanece en coordinación con las aerolíneas y las autoridades para dar seguimiento a la situación y a los cambios que puedan producirse en las operaciones aéreas.