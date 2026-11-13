Al menos cinco vuelos son cancelados desde RD hacia EE. UU. por restricciones de la FAA
Delta también reporta un vuelo cancelado hacia Atlanta, mientras Aerodom advierte sobre posibles cambios en los horarios de vuelos
Al menos cinco vuelos que conectan República Dominicana con Estados Unidos fueron cancelados este viernes debido a las restricciones temporales a las operaciones aéreas dispuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
Vuelos afectados
Los vuelos afectados corresponden a operaciones de JetBlue desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), entre ellos los servicios con destino a Fort Lauderdale, Orlando y Nueva York.
- De acuerdo con la información suministrada por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), al viernes en la noche permanecían en tierra los vuelos de JetBlue B6 590, con destino a Fort Lauderdale (FLL); B6 2510 y B6 2110, hacia Nueva York (JFK), y B6 606, con destino a Orlando (MCO). También se encontraba en tierra un vuelo de carga.
En el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, también se reportó afectado un vuelo de Delta con destino a Atlanta (ATL).
Aerodom informó que las restricciones temporales de la FAA podrían provocar retrasos, cambios de horario y cancelaciones en los vuelos desde y hacia los aeropuertos que administra.
Recomendaciones oficiales
La empresa recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto y mantenerse atentos a las informaciones oficiales.
Aerodom indicó que permanece en coordinación con las aerolíneas y las autoridades para dar seguimiento a la situación y a los cambios que puedan producirse en las operaciones aéreas.